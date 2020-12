Oscar Isaac est dans "Metal Gear Solid"-Adaptation cinématographique de Solid Snake

L’adaptation cinématographique du jeu vidéo « Metal Gear Solid » prend de la vitesse: Oscar Isaac est censé jouer le soldat aux compétences extraordinaires dans l’adaptation du jeu vidéo de Sony Pictures.

Le modèle a déjà 22 ans: « Metal Gear Solid » du développeur de jeux Hideo Kojima a été publié en 1998 et a depuis reçu plusieurs suites. Une version cinématographique du célèbre jeu vidéo est en discussion depuis 2012, mais elle a été reportée encore et encore.

Le duo « Kong: Skull Island » poursuit son adaptation au jeu vidéo

Dans « Metal Gear Solid », le soldat Solid Snake est sorti de sa retraite pour s’infiltrer dans une installation d’armes nucléaires. Son objectif: éliminer la menace terroriste posée par l’unité spéciale voyous Foxhound. On ne sait pas grand-chose sur le film. Juste ceci: Jordan Vogt-Roberts (« Kong: Skull Island ») est censé réaliser, le scénario vient de Derek Connolly selon la date limite. Vogt-Roberts a travaillé avec l’auteur sur « Kong: Skull Island » et Connolly a également co-écrit la série « Jurassic World ».

Quand est le temps d’Oscar Isaac « Metal Gear Solid »?

On ne sait toujours pas quand le tournage de « Metal Gear Solid » commencera. Non seulement à cause de la pandémie corona, mais aussi à cause de l’emploi du temps chargé d’Oscar Isaac. La star hollywoodienne est occupée. Le tournage de la série HBO « Scenes from am Marriage », du film de passage à l’âge adulte « Armageddon Time » et, last but not least, la série Marvel « Moon Knight » sont toujours en attente. De plus, Isaac jouera dans le remake de Denis Villeneuve de « Dune » l’année prochaine.