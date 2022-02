Oscar Isaac confirme que Moon Knight est une série limitée

Tout comme WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier, la série Disney + Moon Knight sera unique.

Chevalier de la lune La star Oscar Isaac a révélé que le prochain spectacle Disney + de Marvel sera une série limitée plutôt que quelque chose de continu. Chevalier de la lune est prévu pour la première sur le service de streaming en mars et présentera les débuts MCU de l’un des personnages les plus complexes de Marvel. Nul doute que certains fans seront déçus par la nouvelle que Moon Knight sera unique.

« Je n’avais jamais entendu parler de Moon Knight auparavant, et j’ai collectionné des bandes dessinées quand j’étais plus jeune. J’avais entendu parler de Morbius, mais je n’avais jamais entendu parler de Moon Knight. Je ne sais pas comment le processus s’est passé pour vous, parce que c’est un long métrage, nous sommes une série limitée. »

Dans une conversation avec Jared Leto pour Variety, Isaac a discuté de la Chevalier de la lune série, révélant qu’il n’avait jamais entendu parler du personnage auparavant. En plus de révéler la nature finie de la série, Isaac a discuté des avantages de jouer un personnage moins connu dans un format de série.

« Il y avait beaucoup de place pour essayer des trucs parce qu’il n’y avait pas la pression que nous avions pour nous assurer que nous gagnions cependant plusieurs centaines de millions de dollars le week-end d’ouverture. Nous pouvions donc le faire très point de vue. Nous pourrait prendre des décisions très étranges. Pour le moment, au moins – et je n’imagine pas que cela va revenir en arrière – on a l’impression que c’est là que le risque est le plus pris parce qu’il peut financièrement. »

L’intention de Chevalier de la lune être une série limitée n’est pas trop surprenant mais ne manquera pas de susciter quelques gémissements déçus de la part des fans du personnage qui attendaient avec impatience de voir de nombreuses aventures avec l’anti-héros peu orthodoxe en leur centre. Produire des séries limitées pour Disney + semble être le modus operandi de Marvel en ce moment, avec des goûts de WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver ayant tous deux pris fin après une seule histoire. Jusqu’à présent, Loki est la seule sortie Disney + à recevoir une deuxième saison.

Bien sûr, Chevalier de la lune être une série limitée ne signifie pas que le public ne verra pas le personnage apparaître ailleurs. Sam Wilson alias The Falcon et Wanda Maximoff alias The Scarlet Witch devraient tous deux apparaître dans des projets à l’arrière de leurs séries respectives, Wilson se déguisant en Captain America dans Capitaine Amérique 4, tandis que Wanda fera équipe avec le Dr Stephen Strange dans Doctor Strange dans le multivers de la folie.





Moon Knight traitera du mystère, de la folie et des dieux égyptiens





Studios Marvel

Un résumé récent de Chevalier de la lune publié par Marvel Studios a offert plusieurs détails sur ce que la série impliquera. « La série suit Steven Grant, un employé d’une boutique de cadeaux aux manières douces, qui est en proie à des pannes de courant et à des souvenirs d’une autre vie », commence la ligne de connexion. « Steven découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et partage un corps avec le mercenaire Marc Spector. Comme Les ennemis de Steven/Marc convergent vers eux, ils doivent naviguer dans leurs identités complexes tout en étant plongés dans un mystère mortel parmi les puissants dieux d’Égypte. »

Créé par Jeremy Slater, Chevalier de la lune étoiles Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, Lucy Thackeray et May Calamawy. Chevalier de la lune devrait sortir en 2022 sur Disney + et se composera de six épisodes dans le cadre de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel.









