Oscar Isaac a confirmé que « Moon Knight » aura une deuxième saison

Le producteur exécutif et réalisateur de la série »Chevalier de la lune », Mohamed Diab et l’acteur principal oscar isaac ont apparemment annoncé que le programme de Disney+ aura une saison 2. La fille de Diab a posté une vidéo sur TikTok où son père peut être vu assis à côté de la star de l’émission Marvel Cinematic Universe.

Dans la vidéo, il en profite pour « poser la question qui préoccupe tout le monde », à savoir si la populaire série aura une deuxième saison. « Sinon, pourquoi serions-nous au Caire ? Isaac a répondu juste avant la fin de la vidéo. Lorsque la saison 1 de « Moon Knight » s’est terminée, il a été dit qu’une deuxième saison de la série semblait peu probable, Disney et Marvel Studios confirmant que la série resterait une mini-série.

Isaac a également commenté que nous ne verrions probablement qu’une seule saison de « Moon Knight » en mai, en disant: « Vous savez, je pense que nous l’avons abordé comme: » C’est l’histoire, et mettons tout sur la table dans cette histoire. » Il n’y a certainement aucun plan officiel pour continuer. Je pense que cela dépendra de l’histoire. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : ‘Alien’ : Hulu prépare une nouvelle série de la franchise de science-fiction







Diab a récemment déclaré son intérêt à poursuivre l’histoire de « Moon Knight ». Le réalisateur a notamment exprimé son désir de développer davantage le mystérieux alter-ego de Marc Spector connu sous le nom de Jake Lockley, qui a été présenté à la toute fin de la première saison. « Je veux voir votre monde », a déclaré Diab. « Tout le monde est tellement intrigué par lui, et je veux voir ce qui se passe entre ces clignements et qui il est et ce qu’il aime et qui il aime. C’est très intéressant pour moi. »

Aussi Jérémy Slater, scénariste du scénario de « Moon Knight » a récemment parlé d’une suite de l’histoire, insistant sur les motivations inconnues de Lockley. « Est-ce qu’il va être un ami? Est-ce un ennemi? Je pense que ce sont toutes des questions vraiment passionnantes pour celui qui prend les rênes », a déclaré Slater. « Quiconque raconte la prochaine histoire de Moon Knight, que ce soit moi ou quelqu’un d’autre, c’est une promesse excitante. L’histoire de ce type n’est définitivement pas terminée. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Logan Lerman, l’acteur original de Percy Jackson apparaîtra-t-il dans la nouvelle série Disney+ ?

« Moon Knight » suit Steven Grant (Isaac), un modeste assistant de boutique de cadeaux de musée, qui découvre qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité à travers un alter ego mystiquement puissant. Steven apprend que la personnalité qui cohabite avec son corps, Marc Spector, est le super-héros Moon Knight, un être puissant qui agit comme l’avatar vengeur du dieu égyptien Khonshu.

La saison 1 de »Moon Knight » est entièrement disponible sur la plateforme de streaming Disney+.