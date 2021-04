Oscar Fatigue met en évidence les problèmes persistants avec une représentation diversifiée dans le film

Les gens ne sont pas très enthousiasmés par les Oscars de cette année, et cela soutient une tendance croissante de désintérêt pour les cérémonies de remise de prix de films. C’est un problème majeur pour l’industrie.

Avec l’impact de la pandémie COVID-19, l’Academy of Motion Pictures a repoussé la date de la cérémonie des Oscars 2021 en avril afin d’allonger la période pendant laquelle les films éligibles pourraient être diffusés. L’idée derrière cette décision était de laisser plus de temps aux films 2020 pour trouver des voies d’éligibilité si leurs méthodes originales de sortie / première étaient retardées ou annulées. De nombreux films éligibles aux Oscars ont tendance à être présentés en première dans les festivals de cinéma vers la fin de l’année, et tous ces festivals ont été annulés ou réduits pour 2020.

À bien des égards, c’était une nécessité, sinon l’Académie pourrait faire face à moins de films éligibles potentiels pour tirer leurs nominations. La logique serait qu’avec plus de films, il y aurait plus de concurrence et la qualité des films éligibles s’améliorerait. Mais malgré la période d’éligibilité prolongée, 2020 n’a pas fourni une pénurie de sorties de films. Lorsque la pandémie a commencé, on pensait que nous aurions un semblant de normalité vers la fin de l’année en 2020 et cela aurait permis la sortie de plus de films.

De toute évidence, cela ne s’est pas produit et les films devaient donc trouver d’autres voies de sortie s’ils voulaient être éligibles. Pour beaucoup de petits films qui ont pu faire tourner les têtes dans les festivals, cela s’est avéré difficile. Pour de nombreux films plus importants, les studios ont décidé qu’ils préféraient attendre pour explorer la situation l’année prochaine plutôt que de risquer de sortir en 2020, alors qu’il y avait une possibilité limitée de gagner de l’argent. Il en a résulté moins de films parmi lesquels choisir pour les grands prix, et cela a entraîné un changement dans les types de nominés.

Regardez les nominés pour les Oscars 2021 et vous verrez une plus grande diversité en termes de race et de sexe dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes blancs tels que la réalisation, la scénarisation et de nombreuses catégories techniques. Beaucoup de ces personnes sont également nominées pour la première fois. En fait, regardez la catégorie du meilleur réalisateur qui est généralement pleine de who’s-who parmi l’élite hollywoodienne. Cette année, tous les nominés dans cette catégorie, à l’exception de David Fincher, sont nominés pour la première fois aux Oscars.

D’une part, ce changement est une très bonne chose. Après que l’Académie et de nombreuses autres cérémonies de remise de prix aient été critiquées pour le manque de diversité parmi leurs organes de vote, les nominés 2021 montrent une nette amélioration non seulement de la variété des personnes nominées, mais également des types de films. Cela offre une plus grande visibilité à ces personnes à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’industrie. Mais d’un autre côté, c’est un problème pour les cérémonies de remise des prix, car sans la reconnaissance des grands noms pour les grands prix, les spectateurs plus occasionnels sont moins incités à se soucier des récompenses ou des films nominés. C’est un catch-22.

En effet, la fatigue des Oscars est un problème important cette année. Si les notes des téléspectateurs des autres cérémonies de remise de prix sont une indication, les cérémonies des Oscars de cette année seront les moins regardées depuis des décennies. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles cela pourrait être. Tout d’abord, les salles de cinéma étant pour la plupart fermées l’année dernière, les gens n’avaient pas vraiment de films en tête comme ils l’avaient fait les années précédentes. Ils ont peut-être regardé plus de films à la maison, mais ce faisant, l’expérience est différente et la connexion à d’autres films par le biais d’affiches ou de bandes-annonces était moins accessible.

Mais tout aussi important est le fait que nous étions tous enfermés et que tant de gens n’étaient pas aussi sociables qu’ils le seraient habituellement. Les expériences positives de regarder des films ne se sont pas propagées en raison du bouche à oreille. Nous avons passé plus de temps sur les réseaux sociaux, mais lire une recommandation positive de film par quelqu’un que vous n’avez jamais rencontré dans la vraie vie ne sera pas aussi efficace que votre meilleur ami vous parle du film qu’il a vu ce week-end. En conséquence, les films de prestige suscitent moins d’intérêt que les années précédentes par les spectateurs occasionnels.

En outre, sans noms reconnaissables établis attachés aux lauréats de cette année, les spectateurs plus occasionnels sont moins incités à les écouter. Par exemple, même si vous ne savez pas de quoi parle le dernier film de Quantin Tarantino, si vous avez aimé ses autres films, vous voudrez probablement regarder le nouveau aussi. outre Mank et Âme, tous les grands films primés cette année n’ont pas bénéficié de la réputation qui leur était attachée. La réputation va un long chemin dans la population en général en référence à la culture populaire, et sans doute plus que dans le cinéma que dans tout autre domaine.

Pensez également à la façon dont l’expérience de voir un film dans un cinéma peut être beaucoup plus percutante et durable que l’expérience de le regarder sur votre canapé dans votre salon. Ainsi, même si les gens regardent certains de ces films nominés, ils ne seront peut-être pas aussi mémorables qu’ils auraient pu l’être simplement à cause de la façon dont ils sont regardés (pensez aux distractions à la maison, à l’incapacité de regarder des films pour adultes avec des enfants, à l’intérêt en regardant autre chose, etc.). Ainsi, bien que la nomination de nouveaux cinéastes soit une très bonne chose pour élargir la diversité de l’industrie, ils n’attireront pas de nouvelles foules simplement parce qu’ils sont moins connus et que leurs films seront moins mémorables pour le général. public en raison de la situation pandémique.

Mais le problème de la fatigue des Oscars peut malheureusement être plus révélateur des types de films qui ont été sortis l’année dernière plutôt que de notre exposition à eux. Comme je l’ai mentionné, les films de cette année semblent être plus diversifiés que par le passé et sont pour la plupart sans le pouvoir de la star qui a peut-être amené des films moins nombreux aux nominations aux prix des années passées. Ce changement n’a peut-être pas grand-chose à voir avec les changements que ces organes directeurs ont apportés à la manière dont ils nomment les films, et davantage à voir avec le fait que ce sont les films les plus diversifiés qui ont trouvé des voies de sortie, et qu’ils ont donc inventé en tant que plus grande partie des films éligibles que dans le passé.

Avec une attention accrue des médias sur l’injustice raciale à la suite des manifestations de l’été dernier, il serait logique que les sociétés de distribution recherchent les films qui relayeraient un message similaire. Le fait est que ces types de films sont plus diversifiés. Plus important encore, avec la pandémie, de nombreuses personnes ont regardé des films à la maison à partir de services de streaming. Avoir ces types de films qui touchent aux tendances sociales modernes donnerait une attention supplémentaire aux plates-formes de streaming qui les hébergeaient. Enfin, les films les plus diversifiés avaient tendance à être des images à petit budget ou à budget moyen. Les années normales, ils peuvent obtenir une sortie plus petite dans les salles de cinéma et ont été écartés de l’attention du grand public par les deux films plus grands ou du moins les films sortis par des cinéastes plus largement reconnus qui font la une des journaux.

Cette année, avec moins de concurrence, ces films plus diversifiés ont apparemment percé. Mais le stade qu’ils ont finalement atteint est soudainement avec moins de globes oculaires que par le passé, comme je l’ai dit. Qu’est-ce que cela signifie pour l’inclusivité de l’industrie à l’avenir? Seul le temps le dira, mais ce n’est probablement pas une perspective très positive. Considérez que 2021 verra la sortie de la plupart de ces grands films qui ont été retardés à partir de 2020. Il va soudainement y avoir beaucoup de concurrence sur cette scène pour un public qui a déjà diminué ces dernières années. Plus inquiétant est le fait que toute cette compétition était complètement absente l’année dernière, ce qui était une raison majeure potentielle pour que les films les plus diversifiés trouvent un pied.

Les critiques contre le manque de diversité lors des précédentes cérémonies de remise des prix devraient encourager les gens à regarder des films plus diversifiés que par le passé. La disponibilité de plus de films sur les services de streaming aidera également. Je pense que ce sera vrai à l’avenir, mais seulement pour une partie de la population qui regarde des films. Le public de la cérémonie de remise des prix diminue depuis quelques années, de même que le public du théâtre national en général. Ainsi, toute critique récente de l’inclusivité du circuit des récompenses a été exprimée par une population en baisse qui ne montre aucun signe d’augmentation dans un proche avenir. En regardant la situation dans son ensemble, cela signifie qu’un très petit pourcentage de la population en général se soucie suffisamment de la diversité des films lors des cérémonies de remise des prix, ou est en mesure de faire quelque chose.

Sans salles de cinéma, la charge d’augmenter l’inclusivité des films incombe aux personnes qui font partie de l’industrie (à la fois en réalisant des films et en les examinant / en discutant). Malheureusement, les gens de l’industrie qui ont le pouvoir d’apporter des changements se trouvent également dans des endroits où il est logique de maintenir le statu quo. Avoir des castings et des équipes plus diversifiés dans les grands films est une chose, mais ces images restent sous le contrôle des studios en raison de leurs budgets élevés. Les grands studios sont peu incités à attirer des personnes extérieures au courant dominant et à leur donner la possibilité de voir ce qu’ils peuvent faire sans restrictions importantes sur les images à petit budget. Surtout maintenant que l’attention du grand public se dégrade sur la seule avenue que ces types de films ont traditionnellement eue pour attirer l’attention – les cérémonies de remise de prix / festivals.

Les théâtres étaient un moyen pour la population générale de dicter le type de films dans lesquels les grands studios investiraient, mais il reste à voir à quel point ils peuvent avoir un impact. Avec la diminution du public à l’écoute des cérémonies de remise de prix, les studios seront moins intéressés à investir de l’argent dans ce type de films lorsqu’ils pourront faire en sorte que la banque déploie des coupes de 4 heures de films de super-héros. Ces dernières années, nous avons vu des films de prestige à gros budget comme 1917 ou alors Dunkerque, mais ces films sont toujours dirigés par des réalisateurs de renom qui sont déjà établis et qui ont fait leurs preuves.

En plus d’avoir l’opportunité de réaliser un grand film comme Taika Waititi ou Patty Jenkins récemment, les cinéastes en dehors du courant dominant ont de moins en moins de possibilités pour s’établir. Et le fait que ces cinéastes aient tendance à être ceux d’horizons plus divers avec des approches différentes de ce qui a été fait dans le courant dominant est d’autant plus décevant.

À moins que les cérémonies de remise des prix ne soient préparées à distribuer un nombre important de nominations au dernier film Marvel, je crains qu’elles ne suscitent de moins en moins d’intérêt pour la population en général. Les films à succès sont un endroit idéal pour présenter des acteurs, des équipes et des idées plus diversifiés – et en effet, Marvel a fait un bien meilleur travail dans ce domaine récemment. On pourrait soutenir que ce sont les critiques adressées aux cérémonies de remise des prix pour manque de diversité qui ont ouvert les yeux des gens et lancé le mouvement pour plus de diversité dans les films grand public. Ces grands cinéastes et les stars veulent être vus comme faisant partie de la solution. Quelle meilleure façon de signaler ce changement vers une attitude inclusive que de le faire au niveau le plus visible?

Mais cela laisse toujours les petits films et les cinéastes derrière eux qui ont du mal à obtenir l’attention qu’ils méritent. Surtout s’ils ne vont pas recevoir l’attention généralisée qu’ils ont pu avoir lors des cérémonies de remise de prix dans le passé. À bien des égards, 2021 est un tournant pour l’industrie. Les problèmes dont j’ai discuté illustrent non seulement l’importance des cérémonies et des festivals traditionnels de remise des prix du cinéma, mais aussi comment l’infrastructure générale du monde du cinéma est toujours pesée par rapport à ceux qui ont des antécédents plus divers. Pour ces cinéastes, les événements de 2020 étaient une épée à double tranchant – d’une part, donnant plus d’opportunités aux cinéastes extérieurs au courant dominant d’être reconnus pour leur travail, mais diminuant également le prestige de cette reconnaissance dans le processus.