Oscar 2022 : Troy Kotsur de CODA a été sacré meilleur acteur dans un second rôle et ému avec son discours en direct

Oscars 2022

L’un des protagonistes de CODA a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle et a ému avec ses mots de remerciement.

©Getty ImagesTroie Kotsur

Sans doutes, CODA a été l’un des grands gagnants de la soirée de remise des prix oscars 2022. Le film de Sian Herber a remporté pas moins que Meilleur film, Meilleur scénario adapté et Meilleur acteur dans un second rôle pour Troie Kotsur. Bien qu’il était très possible que l’acteur gagne dans cette catégorie, puisqu’il avait déjà remporté le BAFTA et le Prix ​​SAGl’interprète a fait bouger tout le monde Théâtre Dolby. L’actrice chargée d’annoncer la nouvelle était Youn Yuh-jung, qui avait remporté le même prix l’année dernière pour Minari.

Dans le film, Kotsur joue franck rossipère de Ruby (Emilie Jones), qui se découvre un grand talent pour le chant. La jeune femme doit tant bien que mal affronter son désir d’être artiste ou de continuer l’activité de pêche de sa famille. Bien sûr, le rôle de Kotsur est une pièce fondamentale du cinéma, tiraillée entre l’émotionnel et le drôle.

Il faut dire qu’avec ce prix Kotsur il devient le deuxième interprète sourd à remporter la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle, l’ayant déjà fait auparavant. Marlee Matlin -qui fait également partie du casting de CODA- pour Children of a Lesser God en 1986. Bien sûr, la gratitude de Troy était touchante tout au long, mais surtout lorsqu’il parlait de son père.

« C’est incroyable d’être ici, sur cette route, je ne peux pas croire que je suis ici. Merci à tout le monde à l’Académie d’avoir reconnu mon travail. C’est incroyable que CODA ait atteint des endroits partout dans le monde, et même la Maison Blanche « De fait, ils ont invité le casting de CODA là-bas et nous étions avec un président nommé Joe et j’étais sur le point de lui montrer quelques signes sales mais Marlee m’a dit de bien me comporter. Je tiens à remercier tous mes partenaires de théâtre qui m’ont permis de grandir dans ma carrière d’acteur. Merci, j’ai récemment lu un livre de Steven Spielberg et il a dit que la définition du meilleur réalisateur est celui qui communique bien. Sian Herber, tu es le meilleur communicant. Ton nom sera toujours dans cette rivière que tu semé. »a-t-il exprimé.

Et poursuivi : « Mon père, il était le meilleur communicateur de ma famille, mais il a eu un accident de voiture et a été paralysé du cou jusqu’aux pieds. Puis il ne pouvait plus communiquer par signes. Papa, j’ai beaucoup appris de toi, je t’aimerai toujours , tu es mon héros. Je veux dire que ceci est dédié à la communauté des sourds, à la communauté CODA et à la communauté des personnes handicapées. C’est notre moment. À ma mère, mon père, mon frère Mark. Ils ne sont pas là aujourd’hui, mais regarde-moi, j’ai réussi. Je les aime ».

