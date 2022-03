Oscar 2022 : qui recevrait le prix Spider-Man s’il gagnait

oscars 2022

Spider-Man : No Way Home est peut-être le gagnant d’une nouvelle catégorie aux Oscars où le gagnant est choisi par les fans. Qui recevrait la statuette ?

©IMDBLes trois Spider-Man

Spider-Man : Pas de retour à la maison C’est l’une des grandes réussites de Univers cinématographique Marvel box-office et critiques. Les adeptes du wall-crawler le plus populaire du septième art sont devenus fous avec le SpiderVerse et la réunion sur grand écran de Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. En même temps, ils ont également apprécié le retour de méchants classiques comme Green Goblin de Willem Dafoe et Doc Ock d’Alfred Molina.

Pendant ce temps, l’Académie a surpris tout le monde cette année avec une nouvelle catégorie pour gagner l’une des statuettes convoitées du oscars 2022. On parle de Favori des fans qui est voté par les gens via Twitter et marque un avant et un après pour la cérémonie de remise des prix la plus traditionnelle du monde hollywoodien. Bien sûr, Spider-Man : Pas de retour à la maison est l’un des grands favoris pour remporter ce prix.

Cela pourrait arriver si Spider-Man gagne

Que se passera-t-il si le film du Univers cinématographique Marvel obtenir le prix convoité? Quelqu’un doit monter pour recevoir la statuette et dans Spoiler nous pensons qu’il y a un candidat pour un tel poste. On parle de Andrew Garfieldqui en même temps pourrait porter la mention à Meilleur acteur pour « Tic, tic… Boum ! ». Dans ce cas, la personnalité de l’interprète pourrait favoriser le spectacle du oscars 2022 avec son audace.

Andrew Garfield il est charismatique, plein d’esprit et sa participation au dernier film Spider-Man a laissé au fandom arachnide un goût agréable. Il a même servi de point de départ pour une plainte en ligne dans le but de Sony et merveille accepter de produire un troisième volet de la saga avec Garfield sous le titre L’incroyable homme-araignée.

Nous sommes sûrs que le temps que l’Académie donne aux acteurs pour remercier l’Oscar serait utilisé par Andrew de la meilleure façon possible. L’acteur a la capacité de susciter de nombreux rires ainsi que d’exciter le public tandis que les fans pourraient célébrer avec cette figurine le triomphe potentiel de Spider-Man : Pas de retour à la maison, le film qui a marqué le retour de cet interprète comme l’un des trois arachnides du cinéma et n’a pas déçu. !! Toutes nos félicitations!!

