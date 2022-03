Oscar 2022 : les photos que vous n’avez pas vues du scandale Will Smith et Chris Rock

Oscars 2022

Le monde entier parle du moment où Will Smith s’est levé de sa chaise pour frapper Chris Rock pour un commentaire malheureux. Nous avons toutes les images !

© GettyWill-Smith

Will-Smith émerveillé le monde entier et ce n’est pas à cause de sa consécration comme Meilleur acteur Prenant le oscar pour roi richard. Malheureusement, cette fois le célèbre interprète s’est trompé en frappant l’humoriste Chris Rock après que ce dernier ait fait une blague malheureuse sur Jada Pinkett Smith. L’image, forte, a fait le tour de la planète entière et constitue déjà l’un des scandales les plus importants de l’histoire de la cérémonie.

L’Académie ont répondu par une déclaration tiède dans laquelle ils n’ont nommé ni l’un ni l’autre Will-Smith ni à Chris Rock. L’ensemble de l’événement est une honte pour l’entité reconnue qui aurait dû prendre des mesures en la matière pour bien faire comprendre que la violence n’est jamais la réponse, quelle que soit l’insulte ou l’insulte. La vérité est que tout le monde parle du coup de Will-Smith pour Chris Rock et dans Spoiler, nous sommes conscients des tendances.

Les images du scandale

Pour la même raison, nous partageons avec tous nos lecteurs les images de l’événement scandaleux dans lequel le protagoniste de Jour de l’indépendance perd le contrôle, monte sur scène au Dolby Theatre situé dans la ville de Los Angeles et entre dans l’histoire en consommant l’un des scandales les plus embarrassants de l’histoire de Prix ​​Oscar. Personne ne se souvient de quelque chose de cette ampleur dans une célébration aussi importante.

Les photos parlent d’elles-mêmes ! nous pouvons voir comment Will-Smith approches Chris Rock et la réaction du comédien au coup que le Meilleur acteur de 2022. Il est frappant de constater que l’humoriste n’a à aucun moment tenté de se défendre contre Will-Smith, qui est une grande personne et aurait pu lui faire du mal. Non seulement cela, Rock a poursuivi sa routine après le coup.

Il n’y en a pas quelques-uns qui conviennent que Will-Smith aurait dû faire quelque chose à propos de ce commentaire malheureux Chris Rock sur Jada Pinkett Smith, mais le nombre diminue considérablement si nous ajoutons une réponse violente à cette situation. Sûrement le protagoniste À la recherche du bonheur il aurait pu maintenir cette image positive qu’il a avec une déclaration éloquente sur le comédien.

