Oscar 2022 : les internautes pourront voter sur Twitter pour leur film préféré

Une nouvelle opportunité pour les cinéphiles : ils pourront voter pour leur film préféré aux Oscars via Twitter. Toutes les informations!

Les oscars 2022 Ils auront leur cérémonie des Oscars le 27 mars. Ensuite, nous saurons lequel sera choisi comme Meilleur film: Dune, Ne lève pas les yeux, King Richard, El Poder del Perro, Belfast, CODA, Conduis ma voiture, Pizza à la réglisse, West Side Story Oui L’allée des âmes perdues Ce sont les candidats. Il y a beaucoup d’attentes autour de ce prix, mais le public a souvent ses propres préférences qui sont différentes des préférences officielles.

En ce sens, il y a une nouvelle catégorie dans la 94e édition des Oscars. Les fans pourront choisir leur propre film préféré sur Twitter voter avec le hashtag #OscarsFanFavorite. Les participants pourront voter 20 fois par jour jusqu’au 3 mars. Fait important : peu importe si le film est fermé ou non.

Plus de surprise ? Les participants participent à un concours avec un prix assez important. Un voyage à la prochaine cérémonie de remise des prix ! Ainsi, vous pourrez rencontrer, si vous êtes l’unique chanceux, des centaines de stars de l’industrie hollywoodienne et vivre la montée d’adrénaline de Prix ​​Oscar à la première personne. Une véritable expérience pour les fans du septième art.

De plus, cette catégorie donne au public la possibilité d’avoir sa propre voix et de corriger certaines injustices de The Academy. Nous prenons l’exemple de Spider-Man : Pas de retour à la maisonun film qui connaît un grand succès commercial et critique, plein d’action et de moments d’émotion, qui aurait dû être mieux considéré lors de cette cérémonie de remise des prix.

« Nous sommes ravis de nous associer à Twitter pour aider à créer un public numérique engagé et enthousiaste avant la cérémonie de cette année. »a déclaré Meryl Johnson, vice-présidente du marketing numérique de l’Académie. Le phénomène des réseaux sociaux ne cesse de gagner du terrain et désormais Oscars 2022 Ce sera une nouvelle scène où les fans auront leur propre voix grâce à cette nouvelle catégorie. !! Toutes nos félicitations!!

