Oscar 2022 : les excuses de Will Smith après avoir frappé Chris Rock en direct

Prix ​​Oscar

Will Smith a remporté le prix du meilleur acteur pour sa performance dans King Richard. Cependant, quelques minutes auparavant, il a joué dans un épisode déroutant avec Chris Rock qui s’est terminé par un coup dur.

© GettyWill Smith a reçu l’Oscar du meilleur acteur

Les Prix ​​Oscar C’est peut-être l’événement cinématographique le plus important du cinéma, mais la cérémonie ne sera jamais la chose la plus dynamique à la télévision. En fait, même les monologues des chefs d’orchestre ne peuvent aider le public à rester concentré. Cependant, ce qui s’est passé aux Oscars 2022 avec Will-Smith et Chris Rock c’était remarquablement frappant. Est-ce que l’acteur, désormais lauréat pour sa prestation dans roi richarda frappé l’hôte en direct avant d’annoncer la catégorie Meilleur documentaire.

Tout a commencé quand Rock a fait un commentaire déplacé sur l’alopécie de Jada Pinkett Smithla femme de l’artiste, et l’a comparé au rôle de Demi Moore dans GI Jane. C’était suffisant pour que l’acteur se lève devant tous les invités et frappe son collègue au visage. Ce type de gag souvent, ils sont généralement armés par l’Académie elle-même et, par conséquent, au début, le fait n’a pas été complètement clarifié. Mais immédiatement après, on entendit Smith dire avec colère : « Arrête de parler de ma femme. »

Bien sûr, c’est rapidement devenu une tendance sur les réseaux sociaux, même si peu de gens ont réussi à comprendre ce qui s’était passé. C’était réel ? A-t-il été joué ? Les questions étaient sans fin, tandis que les vidéos et images de l’épisode n’ont cessé de devenir virales.

La vérité est que quelques minutes plus tard, Smith s’est avéré être le vainqueur de sa catégorie. Ainsi, au milieu de l’agitation, il a reçu le prix du meilleur acteur, alors qu’il était complètement abasourdi par la situation qu’il avait vécue. Et entre les remerciements pour l’Oscar, il a aussi glissé un regret pour ce qui s’était passé quelques instants auparavant.

« Richard Williams était un fidèle défenseur de sa famille », a-t-il commencé par dire en référence à son personnage. « En ce moment de ma vie, je suis très secouée par le rôle que je dois jouer. En réalisant ce film, j’ai dû protéger Saniyya Sidney, Aunjanue Ellis et Demi Singleton, les actrices qui jouent Vénus et Serena. J’ai dans ma vie la conviction qui protège mon peuple. Je sais que nous faisons ce que nous faisons, parfois nous subissons des abus, ou nous laissons les gens dire des choses folles à votre sujet ou vous manquer de respect. Et vous devez prétendre que tout va bien, mais Richard Williams a dit que vous deviez soyez prudent dit Smith.

Il a ensuite présenté des excuses à l’Académie et a ouvert: »

J’espère qu’ils m’inviteront à nouveau. »

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂