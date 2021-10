Oscar 2022 : les candidats possibles au meilleur film

On dit qu’à partir du dernier trimestre, peut-être quelques jours avant, les films les mieux placés pour recevoir une nomination dans Les Oscars. Dans ce contexte, la grande majorité des films préférés pour la cérémonie de L’Académie en 2022, ils n’ont pas encore été libérés. Seul Dune, ce qui pourrait reproduire ce qui a été fait par Mad Max et sa conquête technique, et CODA apparaissent dans une liste de longs métrages avec de sérieuses possibilités qu’ils ont présentés dans Variété.

Candidatures pour oscar Le vote débutera le 27 janvier 2022 et se clôturera quatre jours plus tard. Le 8 février, les nominés pour la cérémonie qui aura lieu le 27 mars de l’année prochaine seront dévoilés. La liste de Variété Il comprend 8 films dans le top dix qui ne sont pas encore sortis. Par conséquent, si vous souhaitez gagner du temps pour la cérémonie, vous pouvez noter leurs titres afin de ne pas manquer les premières.

Ceux qui sont déjà sortis

Il est clair qu’en Photos de Warner Bros. ils font tout ce qu’ils peuvent pour Dune se positionne de la meilleure des manières pour les prochaines récompenses. Sorti il ​​y a quelques jours à peine, il marquait déjà un bel accueil tant de la part de la critique (avec 83% d’approbation) qu’au box-office (où il dépassait déjà les 220 millions de dollars). Les performances techniques de Denis Villeneuve le met comme l’un des favoris mais la vérité est que cela pourrait être la chance de Le Seigneur des Anneaux, qui a dû attendre la sortie de son dernier film pour gagner une statuette.

L’autre ruban avec une chance de gagner une statuette est CODA. Comme cela s’est déjà produit avec Le son du métal Cette année, le film a des thèmes qui sont souvent aimés par L’Académie et il le fait de manière inclusive. Il est centré sur l’histoire de Rubis, une jeune fille de parents sourds-muets qui a un talent unique de chanteuse qu’ils ne peuvent apprécier. Une histoire de dépassement et d’apprentissage qui atteint le cœur et est en passe de recevoir, au moins une nomination pour son protagoniste, Emilia Jones, qui a été préparé pendant des mois (tout comme Riz Ahmed) à la fois pour apprendre à vocaliser et à connaître la langue des signes.

Ceux qui ne sont pas encore sortis mais pourraient figurer parmi les nominés aux Oscars

Belfast (qui n’arriverait en Amérique latine qu’en mars), réalisé par Kenneth branagh, est celui qui semble avoir le plus de chances de remporter les prix. C’est en vedette Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Ciarán Hinds et Judi Dench, et sera présenté comme un drame familial en noir et blanc, le genre qui tente habituellement L’Académie. Il apparaît également Le pouvoir du chien, dirigée par Jeanne campion (nommé directeur de Le piano, pour lequel il a remporté le oscar du meilleur scénario) arrivera le 11 novembre pour Netflix. En outre, le roi richard, sur le père des sœurs Vénus et Serena Williams, sortira le 25 novembre.

Cela peut aussi être l’année des comédies musicales, comme c’est déjà arrivé avec La La Land Il y a quatre ans, quand il semblait qu’il allait tout prendre. Dans cette catégorie apparaissent coche, coche… Boum ! avec laquelle Lin-Manuel Miranda fera ses débuts en tant que réalisateur racontant la vie de la personne responsable de l’écriture Louer (premières le 19 novembre), et West Side Story, un remake du classique des années 60 qui sera désormais réalisé par Steven Spielberg et sortira le 9 décembre.

