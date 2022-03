Oscar 2022 : la réponse de l’Académie après le déchaînement de Will Smith

Oscars 2022

Le lauréat du prix du meilleur acteur n’a pas toléré une blague de Chris Rock sur Jada Pinkett Smith et a frappé l’humoriste. La réponse de l’Académie au scandale !

© GettyWill Smith et Chris Rock

la nuit du Prix ​​Oscar se passa normalement jusqu’au moment où l’acteur et comédien Chris Rock est monté sur scène pour remettre le prix du meilleur documentaire alors que, comme il est de coutume dans ces cas-là, il a eu le temps de briller. Dans ce contexte, Rock a fait un commentaire sur l’alopécie de Jada Pinkett Smith qui a suscité la fureur de l’interprète de roi richard.

Will-Smith Il n’a pas hésité une seconde et est monté sur scène au Dolby Theatre de Los Angeles en surprenant le monde entier : Il a frappé Chris Rock ! Puis il se rassit à sa place et lui cria : « Sortez le nom de ma femme de votre bouche ! ». Chris Rock à tout moment, il a gardé un bon visage bien qu’il ait été victime de cette agression en raison de son manque de tact dans l’humour, bien que la violence ne soit jamais justifiée.

La réponse de l’Académie

Dans ce sens, L’Académie partagé une déclaration en référence à ce qui s’est passé entre Will-Smith et Chris Rock. « L’Académie ne tolère aucune forme de violence. Ce soir, nous sommes ravis de célébrer les lauréats de la 94e cérémonie des Oscars, qui méritent ce moment de reconnaissance de la part de leurs pairs et cinéphiles du monde entier. »sont les mots choisis par l’entité pour désigner l’événement.

Peut-être que la réponse est un peu tiède oui L’Académie veut tracer une ligne concernant la violence et comment ce n’est pas la réponse appropriée dans n’importe quelle situation dans la vie. C’est vrai, Chris Rock avait un commentaire malheureux à propos de Jada Pinkett Smithmais Will-Smith Il n’aurait jamais dû frapper son collègue pour cette phrase déplacée. Cela prépare le terrain pour un mauvais exemple d’une personne qui est admirée dans le monde entier.

Peut-être L’Académie il aurait pu nommer les participants au scandale et condamner le tout avec plus de véhémence. passer par la blague de Chris Rock au coup de Will-Smith. Cependant, l’entité renommée « joué la sécurité » et raté l’occasion de donner l’exemple concernant ce qui fut l’un des plus gros scandales de la nuit du Prix ​​Oscar.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂