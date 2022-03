Oscar 2022 : des acteurs très populaires qui n’ont jamais reçu d’Oscar

Prix ​​Oscar

Le 27 mars aura lieu une nouvelle remise des récompenses les plus importantes de l’industrie hollywoodienne. Nous vous racontons l’histoire de 7 artistes qui, bien qu’ils aient leurs fans fidèles et des rôles notables, n’ont jamais été reconnus.

© GettyLe 27 sera la 94e cérémonie de remise des prix.

C’est de moins en moins jusqu’à une nouvelle cérémonie des récompenses les plus importantes de L’Académie. Le 27 mars, la 94e tranche de les oscarsoù Netflix pourrait faire l’histoire main dans la main Le pouvoir du chien, qui pourrait devenir le grand gagnant de la soirée. Et quand il s’agit de triomphes, il y a des artistes qui, malgré des carrières prolifiques et un entourage d’adeptes qui apprécient chacune de leurs œuvres, n’ont jamais reçu de statuette.

Jake Gyllenhaal

l’acteur de ciel d’octobre Il a un radar pour ne pratiquement pas faillir au choix de ses oeuvres. Des films comme ennemi, les prisonniers, Donnie Darko et tant d’autres, suffisent à marquer sa grande carrière. Cependant, pour l’Académie, il n’a jamais été question de oscar. Le plus proche, c’était en 2006, avec Secret dans la montagnemais perdu avec George Clooney (syrien).

Ryan Gosling

Ryan Gosling a des rôles mémorables comme celui qu’il a joué dans Conduire de la main de Nicolas Winding Refn. Il a deux nominations séparées par 10 ans de différence : Demi Nelson en 2007 (perdu contre Forêt Whitaker pour le dernier roi d’ecosse), et La La Terre en 2017 (quand Casey Affleck gagné par Manchester au bord de la mer).

Amy Adams

Quand viendra le jour où L’Académie rembourser cette grosse dette ? L’actrice en a six ! nominations et autant de défaites. bogue de juin en 2005, c’était le premier et Vice en 2018, le dernier. Il a également été reconnu par Doute (2008), combattant (2010), le maître (2012) et agitation américaine (2013).

Ian McKellen

L’acteur qui peut dire qu’il est Gandalf et Magnéto et le porter sur une chemise n’a jamais eu la chance de célébrer dans les oscars. pas même quand Le Seigneur des Anneaux a balayé la cérémonie de 2004. Il avait été nominé en 2002, pour le premier film de Pierre Jacksonet aussi en 1999 grâce à dieux et monstres.

Will-Smith

L’un de ceux qui peuvent couper l’hexagone est Will-Smithnominé pour roi richard et clairement favori pour conserver le prix. Dans son histoire, il a deux défaites, une pour son rôle de premier plan dans Aliet l’autre pour ce qui a été fait dans À la recherche du bonheur. Ce dernier est peut-être le plus injuste de tous.

Saoirse Ronan

L’une des jeunes actrices avec le plus grand présent et futur de l’industrie. le protagoniste de Dame Oiseau a 4 nominations dans sa carrière, ayant reçu la première à un très jeune âge, grâce à Expiationen 2007. Elle a ensuite été reconnue par brooklyn (2015), précité Dame Oiseau (2017) et Petite femme (2019).

Glenn Fermer

Glenn Fermer C’est une éminence du monde du cinéma. Pourtant, l’actrice de 74 ans aux près de 50 ans de carrière n’a jamais été lauréate d’une statuette. Il compte 8 nominations : la première pour Le monde selon Garp (1982) et le dernier de Hillbilly Élégie (2020). Entre-temps, elle a également été nominée pour Le grand frisson (1983), le naturel (1984), Attraction fatale (1987), Liaisons dangereuses (1988), Albert Nobs (2011) et La femme (2017).

