Oscar 2022 : Chris Rock s’exprime pour la première fois après le scandale avec Will Smith

PRIX OSCARS 2022

Le comédien a évoqué le coup qu’il a reçu du protagoniste du roi Richard. C’est ce qu’il a dit devant 2 000 personnes ce soir lors de son stand up show.

© GettyChris Rock a présenté la catégorie Meilleur documentaire aux Oscars 2022.

Sur Internet, il n’y a qu’un seul sujet de conversation : le scandale de Will-Smith et Chris Rock dans les Oscars 2022. C’est qu’après l’acteur de roi richard devaient monter sur scène pour frapper le comédien en direct, toutes les heures il y a des mises à jour sur l’affaire et les mesures que le Académie sanctionner le comportement agressif de Smith. À présent, le rocher a brisé le silence et a donné son avis sur ce qui s’est passé dimanche soir.

Il est à noter que le monologue effectue sa tournée de se lever. Ce mercredi soir, il s’est présenté dans une salle de Boston et a rapidement brisé la glace en évoquant le scandale dont tout le monde parle. Devant une foule qui lui a fait une standing ovation à sa sortie de scène, il a commencé par dire : «Comment c’est passé ton week-end?”. Les rires des spectateurs ne se sont pas fait attendre.

« Je n’ai pas une tonne de conneries à dire sur ce qui s’est passé, donc si vous venez d’entendre ça, j’ai toute une émission que j’ai écrite avant ce week-end», a-t-il expliqué à toutes les personnes présentes qui ont vendu les billets après le scandale. Et il a fait remarquer à propos du coup d’État diffusé à la télévision: «Je traite toujours ce qui s’est passé. Donc à un moment j’en parlerai et ce sera sérieux et amusant”.

le Théâtre Wilbur Il a une capacité de 1 000 personnes qui cherchaient désespérément à obtenir leur billet pour entrer. C’est que, bien qu’il ait réalisé deux représentations le même soir, les billets se sont rapidement épuisés et ils ont commencé une revente sur Internet dans laquelle ils étaient proposés jusqu’à 8 000 €, alors que son prix d’origine ne dépassait pas 50 dollars. « Nous avons vendu plus de billets pour voir Chris Rock pendant la nuit que pendant tout le mois dernier», a assuré le site de revente TickPick.

Et c’est que personne ne voulait être laissé de côté après que l’humoriste se soit moqué de l’apparence physique de Jada Pinkett Smith, suscitant la colère de son mari qui n’a pas hésité à lui crier dessus devant tous les invités du Dolby Theatre de Los Angeles. « Je vais raconter des blagues. il fait bon être dehors», a conclu Rock sur le sujet dans son émission, dont l’audio a été diffusé ce soir par Variety.

