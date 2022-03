Oscar 2022 : ce sont les films qui pourraient remporter le Fan Favorite

Après deux ans de pandémie et deux saisons de récompenses quelque peu chaotiques, les récompenses commencent enfin à avoir un peu plus de forme. Après les Critics Choice Awards, les BAFTA ou les Golden Globes, c’est au tour des Prix ​​Oscar 2022 qui, une fois de plus, inquiète tout le monde. En effet, il s’agit de la plus haute cérémonie de l’industrie cinématographique et celle qui clôt toutes les cérémonies de remise des prix de 2021.

A tel point que, encore une fois, le Prix ​​Oscar 2022 sont ceux qui attirent tous les regards. De plus, le fait que cette année marque leur retour triomphal au Dolby Theatre de Los Angeles signifie que la cérémonie sera tout aussi emblématique que les années précédentes. Cependant, il faut noter que pour cette occasion les polémiques ne pouvaient pas être absentes. Eh bien, tout n’est pas bonheur quand il s’agit d’une célébration, mais il y a des gens contre ou en colère contre l’Académie.

C’est parce que, pour ces Prix ​​Oscar En 2022, ils ont décidé de retirer certaines catégories des ondes en raison de la plainte des artistes. En fait, certains d’entre eux ont décidé de ne pas assister à la cérémonie malgré leur nomination en raison de cette situation. En plus, bien sûr, il y a aussi le scandale de la non-invitation de certains acteurs dont les films sont nominés. Mais, d’un autre côté, au-delà des polémiques, cette année l’Académie a cherché un moyen de faire plaisir aux fans.

Afin que les adeptes de cette importante récompense restent attachés à ce qui se passera le dimanche 27 mars, ils ont décidé d’ajouter une nouvelle « catégorie » appelée Fan Favorite. Dans celui-ci, via les réseaux sociaux, les résidents des États-Unis avaient la possibilité de choisir leur film préféré sorti en 2021 pour recevoir une reconnaissance. Cela a été fait via Twitter avec l’utilisation du hashtag #OscarsFanFavorite et, selon les règles, celui qui aura le plus de votes sera celui qui remportera un prix qui, pourrait-on dire, est inventé.

La liste est composée de certains films qui ont reçu des nominations dans une liste officielle, mais aussi de ceux qui ont été un succès au box-office mais qui n’ont pas non plus été pris en compte par l’Académie. Army of the Dead, Cendrillon, Dune, Malignant, Minamata, The Power of the Dog, Sing 2, Spider-Man: No Way Home, The Suicide Squad et Tic, tic Boom ils sont les préférés de tout le monde, mais on ne sait toujours pas qui a gagné.

Pour cette raison, depuis Spoiler, nous avons mené une enquête sur notre chaîne Telegram où nos abonnés nous ont laissé voir quelles sont leurs prédictions pour gagner la reconnaissance, et les résultats ont été surprenants. Pour ce que dit le vote le premier sur la liste est Spider-Man : Pas de retour à la maison avec 50% des voix et qui semble se positionner comme le favori mondial.

La suivre est dunes avec 18% des voix, puis avec 11% est Le pouvoir du chien qui sont nominés pour le meilleur film. Puis à la quatrième place est tique tique boum avec 6% des voix comme chanson 2 tandis que le cinquième est occupé par Escouade suicide avec 3% et le sixième le partagent Cendrillon et Armée des morts avec seulement 2%. En revanche, ceux qui ont moins de possibilités sont malin et Minamata qui n’a pris que 1%.

