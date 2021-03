Oscar 2021: Ce sont les nominés

La liste de nominés pour les Oscar 2021, soulignant la proéminence de films tels que ‘Nomadland’, ‘Le procès du Chicago 7’, ‘Mank’, entre autres.

La cérémonie du numéro 93 des Prix ​​Oscar a été reporté au prochain 26 avril en raison de la pandémie par le coronavirus et maintenant l'actrice Priyanka chopra et son mari Nick Jonas a annoncé ceux qui concourront pour une statuette cette année.







Malgré les restrictions de distanciation sociale, l’événement aura lieu à la fin, la cérémonie de ces Oscar 2021 sera en personne, comme confirmé par le Académie à la fin de l’année dernière.

L'événement aura lieu du célèbre Théâtre Dolby dans Les anges, où elle a été traditionnellement réalisée. Pour le moment, les mesures sanitaires ou les protocoles qui seront suivis lors de la cérémonie n'ont pas été publiés.







Liste des nominés aux Oscars 2021:

Meilleur film

El padre

Judas et le Messie noir

Mank

Minari

Nomadland

Jeune femme prometteuse

Son du métal

Le procès du Chicago 7







Meilleur réalisateur

Lee Isaac Chung, Minari

Emerald Fennell, jeune femme prometteuse

David Fincher, Mank

Chloé Zhao, Nomadland

Thomas Vinterberg, un autre tour







Meilleur acteur

Riz Ahmed, son du métal

Chadwick Boseman, le cul noir de Ma Rainey

Anthony Hopkins, le père

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari







Meilleure actrice

Viola Davis, le fond noir de Ma Rainey

Andra Day, les États-Unis vs. Billie vacances

Vanessa Kirby, Morceaux de femme

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, jeune femme prometteuse

Meilleur acteur dans un second rôle

Sacha Baron Cohen, Le procès du Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas et le Messie noir

Leslie Odom Jr., Une nuit à Miami…

Paul Raci, son du métal

LaKeith Stanfield, Judas et le Messie noir







La meilleure actrice dans un second rôle

Maria Bakalova (Film suivant Borat)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Coleman (le père)

Amanda Seyfried (Mank)

Yuh-Jung Youn (Minari)







Meilleur scénario adapté

Film suivant Borat

El padre

Nomadland

Une nuit à Miami

Le tigre blanc







Meilleur scénario original

Judas et le Messie noir

Minari

Jeune femme prometteuse

Son du métal

Le procès du Chicago 7







Meilleure conception de costumes

Emma

Fond noir de Ma Rainey

Mank

Mulan

Pinocchio







Meilleure bande son

Donner 5 sangs

Mank

Minari

Nouvelles du monde

Âme







Meilleure chanson originale

Will Ferrell and My Marianne – ‘Husavik’ du concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu

ELLE – ‘Fight For You’ de Judas et le Messie noir

Laura Pausini – ‘lo Sì (Vu)’ de The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)

Leslie Odom Jr. – ‘Speak Now’ de One Night in Miami…

Celeste – ‘Hear My Voice’ du procès du Chicago 7







Meilleur court métrage d’animation

Terrier

Genius loci

Si quelque chose arrive, je t’aime

Opéra

Oui les gens

Meilleur court métrage d’action en direct

Sentir à travers

La salle des lettres

Le présent

Deux étrangers éloignés

oeil blanc

Montage sonore

Levrette

Mank

Nouvelles du monde

Soul Sound of Metal

Meilleur montage

El padre

Nomadland

Jeune femme prometteuse

Son du métal

Le procès du Chicago 7

Meilleur long métrage d’animation

En avant

Au-dessus de la lune

Un film de Shaun le mouton Moviefarmageddon

Âme

Wolfwalker

Meilleure photographie

Judas et le Messie noir

Mank

Nouvelles du monde

Nomadland

Le procès du Chicago 7

Meilleur film documentaire

Collectif

Camp Crip

L’agent taupe

Mon professeur de poulpe

Temps

Meilleur court métrage documentaire

Colette

Un concerto est une conversation

Ne pas diviser

Salle de la faim

Une chanson d’amour pour Latash

Meilleur film international

Un autre tour

Meilleurs jours

Collectif

L’homme qui a vendu sa peau

Quo Vadis, Aida?

Meilleur maquillage et coiffures

Emma

Élégie Hillbilly

Fond noir de Ma Rainey

Mank

Pinocchio

Meilleurs effets visuels

Amour et monstres

Le ciel de minuit

Mulan

Le seul et unique Ivan

Principe