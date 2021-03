Oscar 2021: à quoi ressembleront les protocoles

Petit à petit le Oscar 2021 ils commencent à prendre des couleurs. Après que Nick Jonas et Priyanka Chorpa aient annoncé, le 15 mars, tous les nominés pour les différentes présélection des prix les plus prestigieux d’Hollywood, il ne restait plus qu’à savoir à quoi ressembleraient les protocoles et si les invités devraient à nouveau sortir en streaming. .







Cependant, selon les règles qui viennent d’être publiées par l’Académie, cette fois Oscar 2021 ils seront célébrés avec des assistants donnant ainsi la note discordante dans cette saison de récompenses. L’interdiction des appels vidéo fait partie des réglementations imposées pour la réalisation de ces récompenses., quelque chose de très différent de ce qui s’est passé aux Golden Globes ou aux Emmys.

Est-ce que, selon ce que les producteurs de cette nouvelle édition ont annoncé, quiconque veut prononcer un discours doit être présent. « Nous ferons de notre mieux pour offrir une soirée sûre et agréable à tous les participants, ainsi qu’aux cinéphiles du monde entier et nous pensons que la virtualité réduit les efforts.Jesse Collins, Stacey Sher et Steven Soderbergh ont déclaré dans un communiqué.

Les Oscars 2021 seront très différents cette année. Photo: (Getty)



À leur tour, les producteurs ont demandé aux candidats de faire de courtes interventions pour que le gala ne se prolonge pas trop longtemps. En outre, c’est pour maintenir l’ambiance qui aurait été dans des circonstances normales.

Les mesures prises par l’Académie:

1. Il n’y aura pas de présentateur:

Ce règlement n’est pas nouveau, mais il est devenu aujourd’hui l’un des plus importants. Depuis 2019, lorsque Kevin Hart a été déplacé de son poste après avoir entendu quelques commentaires homophobes de sa part, l’Académie a décidé de continuer avec cette formule qui fonctionnait parfaitement.

2. Contrôle de sécurité et PCR:

Tous les participants doivent effectuer une PCR sur place et subir une mesure de température et un test d’odeur. Ceci, bien sûr, pour empêcher une personne infectée d’entrer dans la pièce.

3. Même rôle pour tous:

Pour s’assurer que chaque candidat a son moment de gloire, l’Académie a demandé qu’ils soient brièvement interviewés. Cette consigne n’a qu’un seul objectif: éviter les foules à l’entrée.

Où auront lieu les Oscars?

Chaque année, le Dolby Theatre s’habille d’or et ouvre ses portes à diverses stars d’Hollywood, mais cette fois, La gare Union de Los Angeles prendra sa place. On ne sait pas encore s’il y aura un tapis rouge avant la cérémonie, mais la gare recevra les nominés avec un spectacle de 90 minutes.