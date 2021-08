Orphan: Julia Stiles, la première star du meurtre, est terrassée par le retour d’Esther

Orphelin : premier meurtre Star Julia Stiles a parlé du prequel d’horreur, et en particulier des représailles du rôle d’Esther par l’actrice Isabelle Fuhrman. Alors que Fuhrman n’avait que 12 ans lorsque le premier Orphan a été créé, le temps presse pour nous tous et elle a maintenant 24 ans, faisant d’une préquelle sur le tueur en série de petite taille un véritable défi. Eh bien, selon Stiles, les résultats sont tout simplement époustouflants et ont laissé la star « abasourdie ».

« Le titre provisoire était Esther, que j’aimais beaucoup, c’est le nom de la fille. Ce qui est remarquable, c’est qu’Isabelle Fuhrman, qui jouait la petite fille dans l’Orphelin original, reprend désormais son rôle de la même fille, du même âge, voire bien qu’Isabelle soit plus âgée maintenant. … Mais je suis juste allé faire ADR … et j’étais terrassé. Parce qu’ils n’ont pas utilisé CGI. Les tours qu’ils ont fait avec la caméra et les différentes astuces de perspective qu’ils avaient, plus son costume et les prothèses et tout ça, elle ressemble à une enfant. Et sa performance est époustouflante, car elle incarne aussi une enfant dans sa façon de parler et de marcher. »

Sorti en 2009, le premier Orphelin se concentre sur un couple qui, après la mort de leur enfant à naître, adopte une mystérieuse fille de neuf ans, Esther. Alors qu’elle démontre un comportement de plus en plus bizarre, il est révélé pendant l’apogée du film qu’Esther est en fait une femme adulte atteinte d’hypopituitarisme, un trouble hormonal rare qui a retardé sa croissance physique et provoqué un nanisme proportionnel.

Il a été précédemment détaillé qu’Isabelle Fuhrman redeviendrait Esther grâce à une combinaison de techniques de maquillage et de CGI, l’actrice de retour ayant révélé que le film utiliserait « une perspective forcée, des angles de caméra, où nous mettons la lumière » pour transformer l’actrice de 24 ans en un monstre enfantin pour une autre aventure violente. De toute évidence, cette approche, associée à une performance que Stiles décrit comme « superbe », a ressuscité avec beaucoup de succès Esther, permettant au public d’explorer sa jeunesse.

Orphelin : premier meurtre se concentrera sur Esther, qui vit maintenant sous le nom de Leena Klammer. L’horreur commence lorsqu’elle orchestre une brillante évasion d’un établissement psychiatrique estonien et se rend en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue d’une famille riche. Mais la nouvelle vie de Leena en tant qu' »Esther » vient avec une ride inattendue et l’oppose à une mère qui protégera sa famille à tout prix. Le retour d’Isabelle Fuhrman après toutes ces années sera certainement un argument de vente majeur pour la préquelle, et sur la base de l’admiration de Stiles, les méthodes utilisées pour y parvenir devraient s’avérer très excitantes (et probablement terrifiantes) pour le public.

Bien que Stiles n’ait pas pu donner grand-chose d’autre, elle a taquiné une tournure pour rivaliser avec celle du premier film en disant: « Je pense que les fans du premier apprécieront aussi celui-ci car il y a une énorme tournure que je ne peux pas donner, mais il y a tous ces trucs psychologiquement terrifiants et fous que le premier avait. » Stiles a même comparé le tueur du film à celui de psychopathes cinématographiques classiques comme psychopathede Norman Bates. « Juste ce personnage qu’Isabelle joue, Esther ou Leena ou les multiples noms qu’elle a, ça me rappelle pourquoi Norman Bates était si captivant, » continua Stiles. « C’est juste un sociopathe, mais chez cet enfant. C’était donc très amusant de travailler dessus, pour quelqu’un qui ne regarde pas de films d’horreur. » Orphelin : premier meurtre n’a pas encore de date de sortie. Cela nous vient de Collider.

