Orphan: First Kill Director révèle des détails super sombres derrière une préquelle ultra-violente

L’année dernière, les fans d’horreur ont eu droit à l’annonce surprenante d’une préquelle du thriller psychologique de 2009 Orphelin était dans le travail, avec Isabelle Fuhrman sur le point de revenir en tant que terrifiante Esther. Fuhrman a maintenant 24 ans, laissant beaucoup se demander comment elle jouera à nouveau le rôle du tueur adulte qui se déguise en enfant.

Bien, Orphelin: premier meurtre Le réalisateur William Brent Bell a maintenant donné un aperçu de la façon dont ils prévoient de ressusciter Esther toutes ces années plus tard. Bloody Disgusting a été le premier à annoncer cette nouvelle.

William Brent Bell continue, révélant que la préquelle offrira une certaine compréhension des motivations d’Esther, tout en lui permettant de s’amuser. Bien sûr, son idée du plaisir n’est pas de bon augure pour le reste des personnages …

« C’est un personnage que j’aime tant [and] Je veux vraiment être respectueux envers le public qui aime ce premier film et expliquer qui elle est en tant que personnage. Pour pouvoir mieux la comprendre. Mais en même temps, amusez-vous autant avec elle que dans le premier film … et puis certains. Et que ce soit à nouveau Isabelle … c’est trop cool. «