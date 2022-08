Orphan 3 Conversations ont déjà lieu, déclare Isabelle Fuhrman

Orphelin la star Isabelle Fuhrman, qui reprend le rôle de la tueuse en série Esther dans le récent Orphelin : premier meurtrea révélé que des discussions ont commencé sur une éventuelle Orphelin 3. S’adressant à Variety, Fuhrman révèle qu’elle a déjà eu des conversations sur une nouvelle aventure pour Esther avec le producteur Alex Mace, et déclare qu’elle aimerait revenir pour plus. Plutôt tôt que tard.

« Je ne sais pas. je sais que [producer Alex Mace] m’a déjà parlé d’en faire un troisième. Et si le script est bon, et que les gens aiment celui-ci, pourquoi pas ? J’aimerais beaucoup faire ça. Je ne pense pas que nous devrons attendre 13 ans parce que je ne pense pas que ce sera possible dans 13 ans. Lorsque vous êtes dans la vingtaine, vous pouvez toujours avoir l’air plus jeune si vous montez sur un petit tabouret ou si des enfants vous jouent sous plusieurs angles. Mais j’adorerais l’opportunité si elle se présentait. Je ne dirais pas non.

Fuhrman est loin d’être le seul à Orphelin 3 sur le cerveau, avec Orphelin : premier meurtre le réalisateur William Brent Bell révélant à notre propre Tim Kraft qu’il avait de grands espoirs de terminer la trilogie Orphan.

« Je pense qu’une franchise, c’est trois films, c’est ainsi que vous pouvez raconter peut-être une histoire complète, et vous pouvez toujours continuer après cela », a déclaré le cinéaste à 45secondes.fr plus tôt ce mois-ci. « Mais je pense qu’une trilogie peut raconter une histoire complète … avec cette histoire, nous pouvons voir une autre facette d’elle [Esther], mais nous ne savons toujours pas grand-chose des années précédentes… et donc, il y a beaucoup d’histoires là-bas, pour moi et pour tout le monde. Nous avons en quelque sorte joué et discuté de beaucoup d’idées pendant que nous faisions le film, avec Isabelle en particulier. Si nous pouvons réussir ce film – et Isabelle est tellement passionnée par le personnage – c’est comme si vous pouviez jouer ce personnage pour toujours si vous le vouliez, si nous pouvons le faire dans ce film… il y a beaucoup à ce personnage, et je pense dans les histoires futures, elle redeviendrait probablement un peu plus froide.

Orphelin : premier meurtre est maintenant disponible et explore les premières années d’Esther

Orphelin : premier meurtre suit à nouveau Isabelle Fuhrman dans le rôle d’Esther, qui vit désormais sous le nom de Leena Klammer. L’horreur commence lorsqu’elle orchestre une brillante évasion d’un établissement psychiatrique estonien et se rend en Amérique en se faisant passer pour la fille disparue du couple riche Katie et Richard Mauerova.

Mais la nouvelle vie de Leena s’accompagne d’une ride inattendue lorsque Katie devient convaincue qu’elle n’est pas sa fille, tandis que Richard n’est pas d’accord, estimant que sa femme souffre de paranoïa et d’hallucinations. Leena essaie de les séparer, causant des problèmes majeurs et la dressant contre une mère qui protégera sa famille à tout prix.

Réalisé par William Brent Bell et écrit par David Coggeshall, et avec Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Rossif Sutherland, Matthew Finlan et Morgan Giraudet, Orphelin : premier meurtre est sorti le 19 août 2022 par Paramount Players dans certains cinémas, en numérique et en streaming sur Paramount +.