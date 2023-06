Orlando OB-GYN affirme que la patiente avait besoin de 27 Q-Tips pour nettoyer son nombril

Un OB-GYN de Floride a essuyé des tirs après avoir publié une vidéo d’une patiente lors d’une intervention médicale sur son compte TikTok. Dans la vidéo controversée, de nombreuses personnes pensaient que le prestataire faisait allusion au manque d’hygiène du patient.

Cependant, elle affirme que la vidéo était simplement censée être une « parodie » d’un vieux dicton soulignant que notre corps ne peut « jamais être trop propre ».

Ameigh Worley, OB-GYN en Floride, a publié une vidéo affirmant qu’une patiente avait besoin de 27 Q-tips pour nettoyer son nombril avant l’opération.

Worley, qui est un OB-GYN certifié par le conseil d’administration qui dessert les femmes de tous âges au sein du groupe Alliance Obstetrics & Gynecology à Orlando, en Floride, a partagé une vidéo sur TikTok en mars 2023 depuis la salle d’opération.

Les images supprimées depuis montraient un patient non identifié sur la table, avec son abdomen préparé pour une procédure à venir, en se concentrant sur le nombril. La caméra effectue un panoramique avant de se tourner vers Worley, qui est entièrement vêtu de gommages, tenant des Q-tips et des produits de nettoyage.

Elle commente ensuite que le patient a besoin de 27 cotons-tiges pour nettoyer son nombril.

Les images n’ont pas bien plu aux autres OB-GYN sur la plate-forme, et la vidéo de Worley a été partagée entre certains médecins qui ont pris sur eux d’appeler Worley pour son message apparemment non professionnel et offensant.

D’autres ont fait valoir que la vidéo encourageait le racisme, Worley laissant entendre que les patients de couleur étaient «sales».

Le médecin Shannon Clark a critiqué l’OB-GYN dans une vidéo, affirmant qu’elle avait semblé filmer une patiente de couleur sans son consentement et avait fait des remarques dégradantes sur son hygiène. Clark a également souligné que la vulve de la patiente pouvait être vue dans les images.

« Quelqu’un peut-il me rappeler très rapidement pourquoi les patients ont une énorme méfiance envers les OB-GYN ces jours-ci, en particulier les patients de couleur? » dit-elle sarcastiquement.

Savannah Sparks, docteur en pharmacie, a également répondu à la vidéo de Worley avec l’une des siennes. Sparks soutient que Worley « a perpétué le trope raciste selon lequel les femmes de couleur, à savoir les femmes noires, sont sales ».

Elle a envoyé un e-mail de plainte concernant les services de Worley à Alliance OB-GYN. « Même si le patient a consenti à cette vidéo, je ne peux pas imaginer que la commission médicale autoriserait une vidéo aussi contraire à l’éthique d’une femme dans une position compromettante tout en perpétuant un trope raciste selon lequel les femmes de couleur sont sales », indique l’e-mail.

De plus, Sparks a signalé Worley au ministère de la Santé de Floride.

Worley a répondu au contrecoup, arguant que sa vidéo avait été sortie de son contexte.

Après avoir supprimé la vidéo originale de sa page, Worley a publié une vidéo de suivi s’excusant auprès de toute personne qu’elle aurait pu offenser et expliquant la véritable signification de la séquence. Elle affirme que le but de la vidéo est de promouvoir l’idée qu’un patient ne peut jamais être trop propre avant une intervention chirurgicale par mesure de précaution.

« Il y a un dicton que nous connaissons tous sur le fait de ne jamais quitter la maison sans sous-vêtements propres ou sans laisser de peluches dans votre nombril », a déclaré Worley. « Jamais nous n’avions imaginé qu’une parodie basée sur cela serait interprétée à tort comme une honte corporelle ou dégradante pour les personnes de couleur. »

Elle a expliqué que la patiente dans la vidéo était une collègue médicale qui avait donné son consentement pour publier la vidéo avant de subir la procédure. « Avant la chirurgie, les patients reçoivent un nettoyant antibactérien spécial pour réduire la quantité de germes et de particules sur la peau. Il est particulièrement important en chirurgie laparoscopique de bien nettoyer le nombril pour prévenir l’infection », a expliqué Worley.

« Une fois à l’hôpital, ces étapes sont répétées au bloc opératoire par votre équipe chirurgicale. Nous avons publié une vidéo contenant de nombreux écouvillons pour montrer que le nombril n’est jamais trop propre.

Elle dit que la vidéo était censée être humoristique et a rapidement été « interprétée à tort comme dégradante envers les femmes de couleur ».

« Cela n’a jamais été notre intention du tout, et je m’excuse sincèrement auprès de quiconque si c’est ainsi que notre vidéo est apparue et a été interprétée », a ajouté Worley. « Ceux d’entre vous qui nous connaissent savent que nous défendons l’éducation, l’autonomisation, la médecine factuelle et le divertissement. »

De plus, elle a partagé que le patient dans la vidéo n’était pas une personne de couleur.

« La vidéo a été publiée à sa connaissance et avec son consentement et elle ne montre rien de plus que son abdomen », allègue Worley. « Sans avoir les informations de fond sur qui c’était et que c’était une parodie, je peux comprendre que cela ait pu sembler inapproprié. »

Bien que Worley ait présenté des excuses et expliqué le contexte de sa vidéo, il est vrai qu’il y a un nombre croissant de patients, en particulier de patients de couleur, qui se méfient de leurs prestataires en raison de mauvais traitements dans un cadre médical.

Selon un sondage d’octobre 2020 mené par le Center of Community Alliance for Research and Education au Cancer Center City of Hope à Los Angeles, 55% des Noirs américains affirment qu’ils se méfient du système de santé, et 7 sur 10 partagent qu’ils sont traités injustement par les professionnels de la santé.

Beaucoup d’entre eux rapportent que leur douleur est sous-traitée et que leurs préoccupations sont ignorées.

Il est essentiel que tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé s’efforcent d’établir un environnement plus inclusif et compréhensif afin que tous leurs patients se sentent entendus et en sécurité dans leurs soins.

