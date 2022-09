Orlando Bloom rejoint David Harbour dans le film Gran Turismo de Sony

Le casting de la Gran Turismo film comprendra quelques grands noms. Peu de temps après, il a été annoncé que David Harbour (Choses étranges, Hellboy, Veuve noire) avait été casté dans un rôle majeur dans l’adaptation du jeu vidéo, un nouveau rapport (via THR) vient de révéler qu’un autre acteur qui jouera Orlando Bloom (le Seigneur des Anneaux série, pirates des Caraïbes série, Carnaval Row). Archie Madekwé (Midsommar, Voyageurs, Voir) joue également dans un rôle principal.





La Gran Turismo le film est basé sur une histoire vraie, adoptant une approche méta de l’intrigue en suivant un grand fan du Gran Turismo jeux vidéos. Décrit comme le « récit ultime de réalisation de souhaits », il suit un adolescent joueur (Madekwe) dont les compétences aux jeux lui avaient valu une chance de participer à une série de compétitions Nissan pour devenir un véritable pilote de course professionnel. Harbour partage la vedette en tant que pilote à la retraite qui sert de mentor à l’adolescent tandis que Bloom jouera un « directeur du marketing affamé qui vend le sport de la course automobile … et peut aussi croire en son art. »

Neil Blomkamp (District 9, Élysée) réalise le film avec un scénario de Jason Hall (Tireur d’élite américain) et Zach Baylin (Roi Richard). Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions produisent aux côtés de Doug Belgrad et Dana Brunetti, tandis que le créateur du jeu Kazunori Yamauchi et Hall seront les producteurs exécutifs.

Orlando Bloom est bien connu pour son rôle de Legolas dans le le Seigneur des Anneaux et Hobbit série de films, et il est tout aussi vénéré pour sa course que Will Turner dans le Pirates des Caraïbesn films. Il est également apparu dans des films comme Faucon noir vers le bas, Troie, Les trois Mousquetaireset L’avant-poste. Bloom joue actuellement dans la série Prime Video Carnaval Row.





Gran Turismo n’est que la dernière adaptation de jeu vidéo pour obtenir Greenlit

C’est peut-être le récent succès des films de jeux vidéo qui a obtenu le Gran Turismo film pour enfin faire tourner ses roues. Il y a eu des efforts dans le passé pour faire un film, à un moment donné avec Top Gun : Maverick le réalisateur Joseph Kosinski attaché, mais le film n’a jamais réussi à sortir de l’enfer du développement. Avec un casting solide en place et une date au tableau, ça a maintenant l’air bien pour le Gran Turismo film, en particulier avec des rapports selon lesquels nous sommes à une semaine de la production.

Gran Turismo est prévu pour une sortie en salles par Sony le 11 août 2023. Le tournage débutera ce mois-ci en Europe.