Orlando Bloom et Katy Perry: désaccord sur le nom de bébé

Orlando Bloom avait en fait prévu de nommer sa fille Fiona. La star des “Pirates des Caraïbes” est un papa fraîchement sorti du four. Lui et sa fiancée, la chanteuse Katy Perry, ont accueilli leur fille Daisy Dove cette semaine.

Little Daisy devrait en fait être appelé différemment si cela avait été à l’acteur. Un initié a déclaré au magazine “Us Weekly” que les parents étaient initialement en désaccord sur ce qu’ils aimeraient appeler leur progéniture: “Katy a finalement gagné la bataille pour le nom du bébé.”

Orlando Bloom et Katy Perry avaient des idées différentes

Et plus loin: “Elle voulait vraiment le nom Daisy, Orlando aimait Fiona.” Le nom de Fiona, aurait pensé la femme de 43 ans, va bien avec le nom de son fils de neuf ans Flynn, qu’il a avec son ex-femme Miranda Kerr .

Mais non seulement le nom Fiona était encore disponible. Pendant un certain temps, Katy a également caressé l’idée de nommer son enfant Grace Ann en l’honneur de sa défunte grand-mère Ann Pearl.

C’est derrière les noms réels

Un autre ami a déclaré: «Elle aimait le nom Daisy parce que les marguerites (Eng.: Marguerites) sont ses fleurs préférées, simples, réelles et pleines de soleil. Elle aimait aussi le nom Grace Ann. Ann comme sa grand-mère Ann Pearl. »Orlando n’aurait pas non plus dérangé. Mais il aimait le deuxième prénom, Pearl, encore plus qu’Ann.

Maintenant, la marguerite est là et tout le monde est heureux. La top model Miranda Kerr félicite également son ex-mari Orlando et sa nouvelle partenaire Katy pour la naissance de leur bébé. Kerr sortait avec Bloom entre 2007 et 2013.

L’ancienne d’Orlando, Miranda Kerr, félicite le bébé

L’acteur de “The Outpost” et sa fiancée sont devenus les parents de la petite Daisy Dove Bloom jeudi 27 août et l’ont annoncé via Instagram.

Miranda Kerr, avec qui Orlando Bloom élève Flynn, 9 ans, a déjà hâte de rencontrer la demi-sœur de son fils.

“J’ai hâte de te connaître”

Dans la publication Instagram de Katy, la beauté du podium a écrit: «Je suis tellement heureuse pour vous deux. J’ai hâte de la connaître. »Donc, ils semblent tous les trois être en bons termes.

La naissance de Daisy avait également annoncé les deux stars hollywoodiennes sur le site de partage de photos. Orlando et Katy Perry ont souligné qu’ils «flottent avec amour» et que leur fille «est arrivée en toute sécurité».

Dans leur déclaration, les deux nouveaux parents, tous deux actifs en tant qu’ambassadeurs de l’UNICEF, ont demandé à leurs fans d’envoyer un don à l’association caritative comme cadeau d’anniversaire pour Little Daisy.

