Orlando Bloom a une raison de chanter pour sa fille Daisy Dove

Katy Perry a une certaine concurrence quand il s’agit de chanter dans sa famille. Lors d’une récente apparition sur «The Graham Norton Show», Orlando Bloom a révélé qu’il était connu pour chanter à leur fille ici et là dans le but de lui faire dire un mot: papa.

Graham Norton a commencé à féliciter l’acteur d’être devenu le père de sa fille, Daisy Dove, avant de se demander s’il était vrai que Bloom, 44 ans, chantait le baby bump de Perry pendant qu’elle était enceinte.

Katy Perry et Orlando Bloom le 21 août 2019. Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

«Ouais, je chante, je chante, tu sais, j’ai cette pratique bouddhiste donc je lui parle constamment, en chantant, en lui chantant», dit-il. «Maintenant, je chante tout ce qui a » Papa « dedans juste parce que je veux qu’elle dise papa avant qu’elle ne dise quoi que ce soit d’autre. »

L’humoriste Aisling Bea a sonné, demandant: «Est-ce que le bébé a déjà dit: ‘Mettez Katy Perry? C’était vraiment mauvais! »

« Ouais, elle est comme ‘Maman va être bien meilleure que toi dans ce domaine' », a plaisanté Bloom.

Norton a ajouté: « Alexa, joue à maman. »

Les efforts de Bloom n’ont pas été un gaspillage total. La star de «Carnival Row» a révélé que sa fille Daisy avait récemment parlé, disant à Norton: «En fait, elle a en quelque sorte dit un peu« Dada »à chaque fois que je viens. »

«Elle est très excitée de me voir», a-t-il ajouté.

Bloom et Perry ont accueilli Daisy le 26 août 2020. L’enfant de six mois est le premier enfant du couple ensemble. Bloom partage également son fils de 10 ans, Flynn, avec son ex, Miranda Kerr.

Plus tôt ce mois-ci, Perry, 36 ans, a parlé de la maternité et de la présence de Bloom à ses côtés lors d’une apparition sur «Jimmy Kimmel Live».

« Il était un si grand soutien », a-t-elle dit à Jimmy Kimmel. « Nous avions, comme, une petite boombox. Il était là, et il était si merveilleux et il me tenait la main et me regardait dans les yeux. »

Étant donné que Bloom n’est pas nouveau dans la parentalité, l’acteur a tenté d’offrir des informations à Perry après avoir accueilli Daisy dans le monde. « Donc, autant que je me disais un peu, » je n’ai pas besoin d’entendre toutes ces histoires « , ils ont en fait aidé », a déclaré Perry. «Comme, ‘Oh, vous avez eu une course à ça. Vous savez comment faire cela. »

Perry a ajouté plus tard à propos de son fiancé: « Il a été incroyable, incroyable, et nous sommes tellement amoureux et nous sommes très reconnaissants. »

Daisy aurait peut-être dit «Dada» avant «Mama», mais elle prend certainement après sa mère d’une manière très importante. Bloom a déclaré à Ellen DeGeneres en octobre 2020 que s’il peut voir une partie de lui-même dans les traits de sa fille, ses yeux sont tous Perry.

« Les yeux lui ressemblent », a déclaré Bloom. «C’est drôle, quand elle est sortie pour la première fois, je me suis dit: ‘Oh c’est moi, c’est mini moi’, et heureusement, elle a ces blues de Katy, ce qui était parfait. un peu confuse parce que Katy allaite ce mini moi-slash-ma maman, tu sais. J’ai dit: ‘A qui va-t-elle ressembler ensuite?’ «