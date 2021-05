Orient Anime Adaptation – Date de sortie et dernières nouvelles!

L’Orient Manga a fait le tour de la communauté Anime, il est également aimé et bien accueilli par les otakus. L’éditeur d’Orient est Kodansha Comics, qui est l’un des meilleurs éditeurs de la communauté manga. The Creator of Magi, qui a déjà une adaptation d’anime, est aussi le créateur d’Orient! Magi Manga et l’adaptation d’anime se sont très bien comportés sur le marché, ils s’attendent donc à ce que l’Orient reçoive un coup de pouce dès le début car il provient du même créateur. La nouvelle d’Adaptation d’Orient Anime a enthousiasmé les fans et ils veulent plus d’informations à ce sujet.

Orienter l’adaptation d’anime

Shinobu Ohtaka est le créateur à la fois de « Orient » et de « Magi », le Shounen Magazine a annoncé que le manga obtiendrait une série Anime et a également publié un teaser sur youtube!

Ce teaser a suffi à émouvoir les fans d’Orient Manga, malgré l’annonce d’anime, les chapitres hebdomadaires d’Orient continueront de paraître sur Weekly Shonen Jump Magazine. Crunchyroll a publié quelques détails sur l’adaptation de l’anime orient et d’autres informations sur l’anime.

Le Manga d’Orient a commencé sa sérialisation dans le Weekly Shounen Magazine de Kodansha en 2018! À partir de février 2021, il a changé et a commencé sa sérialisation dans Bessatsu Shounen Magazine, qui appartient également à Kodansha, il est apparu dans le numéro de mars 2021.

De quoi parle Orient Anime (Synopsis)?

L’Orient Anime sera entièrement basé sur le Manga créé par Shinobu Ohtaka, le teaser étant publié, a provoqué une vague d’excitation chez les fans. L’histoire est basée sur deux amis Kojirou et Musashi, où il y a cinq ans Musashi a fait une promesse à Kojirou. La promesse était qu’ils deviendraient des samouraïs, formeraient une véritable ligue et continueraient à chasser les démons. Tout cela sera montré dans l’adaptation animée orient.

Mais après un énorme changement de société au cours de ces cinq années, le rêve dont ils rêvaient autrefois semble impossible. Comme les démons sont vénérés par la société et que les samouraïs ne sont pas respectés. Cela fait réaliser à Musashi que si quelqu’un découvre son rêve, il sera évité par le peuple. Musashi prend la décision de se fondre dans la société et rejoint un lieu de travail minier où il peut secrètement peaufiner son épée.

De l’autre côté, Kojirou décide de renoncer à la promesse qu’il a faite il y a cinq ans à Musashi. Bien qu’il soit un descendant direct d’un samouraï, Koijirou décide d’abandonner son rêve de devenir un samouraï. Jusqu’au jour où il sauve Musashi d’une expérience de mort imminente, c’est là que quelque chose jaillit en lui et il se lance dans un voyage pour réaliser ses rêves. Musashi et Kojirou partent tous deux à l’aventure où ils découvriront leurs vrais sentiments et leurs rêves.

Ne sachant pas ce que le monde extérieur leur réserve, ils plongent directement dans le monde du massacre de bêtes et de démons. Leur objectif principal est de nettoyer l’image ternie des anciens samouraïs et de mettre fin au règne des démons dans la société.

Quand l’adaptation d’Orient Anime sortira-t-elle?

Dans la vidéo publiée par Kodansha, vous aurez des aperçus animés d’Orient Manga. Ceci est clairement fait pour une annonce et ne peut pas être considéré comme un teaser approprié pour l’anime. Le processus d’adaptation de l’anime orient a commencé et il se développe lentement, nous n’avons donc pas beaucoup de détails pour le moment. On ne sait toujours pas quand la série commencera et quel studio d’animation prendra le projet.

Kodansha a jusqu’à présent publié Eleven Volumes of Orient, qui a commencé dans le magazine hebdomadaire shounen de Kodansha. Être un créateur d’un manga et d’un anime déjà célèbres a donné à Orient une augmentation des ventes. Crunchyroll sera sûrement l’une des plates-formes pour jouer à Orient Anime. Les informations de la distribution et de l’équipe, les dates de sortie, les compositeurs et le studio d’animation ne sont pas décidés pour le moment! Nous devons attendre plus de détails pour l’adaptation de l’anime orient.

La nouvelle d’Orient Anime a suscité des sentiments mitigés chez les fans de Magi alors qu’ils commençaient à se demander si Magi aurait une nouvelle saison ou si elle allait être abandonnée. Mais une partie d’entre eux est heureuse de pouvoir regarder une nouvelle série créée par Shinobu Ohtaka. Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’un conte de samouraïs de 15 ans allant contre toute attente et tuant des démons dans une société où ils sont vénérés!

Jusqu’à présent, ce sont les détails sur la sortie de l’anime, lorsque nous aurons plus de détails sur l’adaptation d’Orient Anime, nous vous en informerons et vous en informerons.