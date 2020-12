Ori revient avec style

NOTE: Cet article a été initialement publié le 27 mars 2020, mais a été relancé le 15 décembre de la même année à l’occasion du lancement du titre sur Nintendo Switch.

Je n’ai pas joué à Ori et la forêt aveugle, et je ne peux presque pas dire la même chose avec sa suite, Ori et la volonté des feux follets, en raison des problèmes de connexion subis par Xbox Live (et donc Xbox Game Pass, la plateforme à partir de laquelle nous avons eu accès au jeu). Mais Une fois ce revers résolu, il est temps de vous immerger dans le nouveau travail de Moon Studios, maintenant depuis le début sous le commandement de Microsoft, qui a acquis la première livraison dans la troisième année des quatre que son développement a duré au total.

Tandis que Ori et la forêt aveugle Il était initialement présenté comme les plates-formes les plus pures de ce nouveau lot de plates-formes 2D indépendantes, telles que Chevalier de pelle, Chevalier creux et Bleu clair, sa suite s’inspire fortement du titre de Team Cherry en matière de combatAinsi que le soutien financier de Microsoft dès le début du projet, et certaines concessions qui pourraient être justifiées avec le premier versement sont sans excuse à cette occasion. Maintenant, y a-t-il de vraies concessions dont nous devons nous excuser?

Nous avons déjà testé ce nouvel opus dans l’édition 2018 de la Madrid Games Week, et bien que peu de choses aient changé en termes de jouabilité depuis cette démo, nous avons maintenant la version la plus complète et la plus raffinée d’Ori. Sans être la plateforme définitive (plus que tout parce que ledit titre est très apprécié, et avec de nouveaux candidats à l’horizon) dès le premier instant les sensations sont positives, et c’est aussi comme du bon vin, ça s’améliore avec le temps. L’intrigue commence comme une suite directe, avec notre protagoniste vivant heureux avec ses compagnons aventuriers, et dans le but d’aider le petit hibou Ku à voler malgré le problème qu’il souffre dans l’une de ses ailes. Au milieu de ce grand petit parallèle avec Cherchant Nemo, dans l’une des premières sorties en terrain inconnu, le couple tombe dans l’obscurité, se séparant, et nous sommes obligés de rendre la lumière, pour que notre nouveau scénario cesse d’être aveugle.

Au niveau du gameplay, sur la plate-forme, c’est peut-être là où elle varie le moins par rapport à son prédécesseur, mais ce n’est pas une mauvaise chose; pas besoin de changer quelque chose qui fonctionne. Mais ajouter, en particulier à des aspects quelque peu vides, car il s’agissait principalement de combat, était un besoin implicite que nous avons vu couvert. Épée lumineuse dans la plupart des cas, et avec différents types d’attaques que nous devons utiliser en fonction de l’ennemi auquel nous sommes confrontés. Et bien sûr, cela doit être combiné en temps réel pour surmonter les différentes sections (explorer pour la première fois ou non, autre facteur sur lequel je ne m’attarderai pas excessivement, mais il y a des motivations pour le faire), donnant lieu à des liens d’un mouvement après mouvement qui pourrait bien faire partie d’un exercice de gymnastique artistique. Et cela, combiné à l’amélioration qui résulte de la réussite de l’un des petits défis, crée un sentiment de satisfaction que peu de jeux peuvent se vanter.

Et tout comme les possibilités d’attaque augmentent, les ennemis avec lesquels les utiliser, même défensivement, augmentent également, car cela offre la possibilité de profiter des projectiles que certains vont nous lancer pour obtenir un coup de pouce supplémentaire. Il peut être difficile de se mettre à niveau au début, c’est pourquoi je recommanderais de ne pas commencer directement au-delà de la difficulté standard. La rejouabilité est la bienvenue, car les plates-formes sont habituées, et augmenter la difficulté est toujours une bonne incitation pour cela. Au niveau du contenu, il augmente considérablement par rapport à son prédécesseur, sans toutefois laisser trop de place aux tâches optionnelles, la grande majorité étant extrêmement simple, Bien que le compléter dépend complètement de la vitesse à laquelle nous voulons avancer dans les différents scénarios, grâce aux différents itinéraires dont nous disposons, bien que certains puissent être inaccessibles dans un premier temps, ou nous ne sommes pas en mesure de combiner les capacités de notre protagoniste pour atteindre elles.

Et c’est que la fluidité avec laquelle Ori se déplace à travers chaque recoin, chaque saut, chaque animation de la scène est nécessaire, à la fois pour l’atmosphère qui se crée dans tous les sens, et pour que le rythme du jeu ne décline pas, et continuons avec le contrôle en main jusqu’à ce que nous soyons ceux qui décidons d’arrêter, soit à cause des défis élevés qu’ils impliquent selon les domaines (surtout si nous jouons dans la difficulté la plus élevée), soit à cause de la nécessité d’une pause après des heures et des heures dans ces mondes. Mais on le rejoue, ou du moins, on le garde dans notre esprit. La conception brillante des niveaux nous permet de continuer encore et encore avec la combinaison de mouvements nécessaires pour atteindre notre destination.

Je suis généralement un ferme défenseur que la section artistique (narration, image et son) doit être au service du gameplay, comme mesure de différenciation par rapport au médium. Et c’est dans des occasions comme celle-ci, également le résultat du budget élevé que Moon Studios a eu, dans lequel il n’est pas nécessaire de mettre les dynamiques au-dessous des autres en ce qui concerne la pertinence, pour faire un ensemble presque parfaitement équilibré. Et il est presque obligé, car il n’y a pas de titre qui maintient cette propriété de manière solide tout au long de son parcours.

Et c’est compliqué, mais en grattant beaucoup, de petits défauts se retrouvent dans l’univers de détails qu’ils nous proposent. Dans le graphique, cela frôle pratiquement les malades; chaque mouvement, aussi léger soit-il, a sa conséquence à l’écran. Et cela, dans le conte de fées dans lequel le travail de Moon Studios nous plonge, capture, avec une animation qui n’a rien à envier aux classiques du cinéma, ou (en sauvant les distances du style lui-même) à Cuphead, une autre nouvelle incursion dans le genre qui se démarque aussi au début en entrant par les yeux. La seule chose que je regrette à cet égard, c’est de ne pas avoir pu jouer au titre en résolution 4K faute d’avoir l’écran approprié (puisque le jeu est parfaitement optimisé et en raison de sa puissance, j’aurais pu le déplacer) pour profiter de l’expérience avec une qualité supérieure, oui convient.

La bande-son, disponible dans son intégralité sur Spotify, et que vous pouvez écouter sans quitter l’article, est une partie essentielle de l’ensemble. Ceux d’entre vous qui ont l’habitude de jouer sans audio, ou d’écouter des podcasts ou autres, rejettent cette option pour une fois. L’atmosphère magique qui se crée (surtout si nous avons une bonne sono) en vaut la peine. S’il y a quelque chose à mentionner, du côté négatif, et plus sur le plan technique qu’autre chose, c’est le retour de flamme de l’audio lors du passage entre piste et piste que nous avons expérimenté dans la version PC.

A lire : The Sims 4: Off to Snow Paradise Précommandez maintenant, uniquement en version numérique! Une conversion en Switch to match (MISE À JOUR 15/12/2020) le travail présente une fois de plus des performances spectaculaires, se déplaçant à 60 ips extrêmement stable en mode ordinateur portable et ordinateur de bureau, et nous laissant – dans le cas de la première option mentionnée, bien sûr – des cartes postales à retenir, en compressant sur un si petit écran, avec soin et bon travail, la fantastique section artistique. Ce mode de jeu, bien sûr, peut être un peu conflictuel lors de la lecture des plus petits textes, il est impossible de voir en détail certains effets ou paramètres graphiques et a de sérieux problèmes lors de la gestion de la batterie de la Neuf mois après la première de la proposition, Ori a réglé ses comptes avec Switch et a atterri pour la deuxième fois sur la machine Nintendo avec un Port superbe, franchement solvant techniquement, qui rappelle facilement le bon traitement reçu par sa précédente livraison quand il en a fait de même fin 2019. Ainsi, malgré ses longs délais de chargement,, et nous laissant – dans le cas de la première option mentionnée, bien sûr – des cartes postales à retenir, en compressant sur un si petit écran, avec soin et bon travail, la fantastique section artistique. Ce mode de jeu, bien sûr, peut être un peu conflictuel lors de la lecture des plus petits textes, il est impossible de voir en détail certains effets ou paramètres graphiques et a de sérieux problèmes lors de la gestion de la batterie de la console ( Nous n’endurerons guère plus de trois heures de jeu sans connecter le système au Dock ou au courant alternatif), mais aucun de ces petits défauts n’est capable de brouiller un résultat final extrêmement facile à recommander, et à égalité avec le matériau d’origine.

Il faut amener la lumière là où il y a des ténèbres

Ori et la forêt aveugle était déjà une excellente base pour travailler, et en un petit tour de roue, Ori et la volonté des feux follets fait un excellent saut au combat, sans renoncer à sa prémisse d’origine. Il va sans dire qu’il continue à être excellent dans toute sa section artistique, ni que l’énorme concurrence du genre lui permet de se démarquer des autres, car il a beaucoup de ses propres mérites. Disponible sur Xbox Game Pass depuis son lancement (une mesure très intéressante pour attirer et fidéliser les utilisateurs vers son service par Microsoft), il n’y a aucune excuse pour ne pas profiter d’une promotion et y jouer.

Cette analyse a été rédigée grâce à la version du jeu disponible sur Xbox Game Pass, ainsi qu’à un code pour Nintendo Switch fourni par Meridiem Games.