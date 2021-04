Orgueil et préjugés: un film aux phrases emblématiques

En 1813, en tant qu’œuvre anonyme, Jane Austin publie pour la première fois Orgueil et préjugé, étant l’une des premières comédies romantiques de l’histoire du roman. Avec le romantisme comme bannière, la vie d’Elizabeth Bennett et de M. Darcy est devenue l’une des plus connues de la littérature anglaise.

Aussi, au fil des ans, Orgueil et préjugé il a su rester dans la mémoire collective et ne pas perdre d’importance malgré l’avancée du temps. Réécrit en comédie musicale de Broadway en 1959 et en 2005 adapté au petit écran avec Keira Knightley et Matthew Macfadyend comme protagonistes, il est devenu le symbole du romantisme et des films d’époque.







Maintenant, quelle est la formule de Jane Austin pour Orgueil et préjugé rester si dominant dans le monde du cinéma? En plus de la grande histoire, ses personnages ont su entretenir un dialogue qui va au-delà de l’amour intellectuel et pur. De Spoiler, nous nous souvenons des 7 phrases les plus emblématiques.

7 phrases emblématiques de l’orgueil et des préjugés:

1. « Mes affections et mes désirs n’ont pas changé, mais un mot de lui me fera taire pour toujours. »

2. « J’aurais donné le monde pour avoir eu le courage de dire la vérité, de vivre la vérité. »

3. « Plus je connais le monde, plus je ne l’aime pas et le temps confirme ma croyance en l’incohérence du caractère humain et en combien peu on peut faire confiance aux apparences de la bonté ou de l’intelligence. »

4. «La vanité et l’orgueil sont des choses différentes, bien qu’elles soient souvent utilisées comme synonymes. La fierté est liée à l’opinion que nous avons de nous-mêmes: la vanité, avec ce que nous aimerions que les autres pensent de nous ».

5. « Nous sommes peu nombreux à avoir assez de courage pour tomber complètement amoureux si l’autre partie ne nous encourage pas. »

6. « Le pouvoir de faire n’importe quoi rapidement est toujours très apprécié et vous ne faites pas attention à l’imperfection que vous faites. »

7. «En vain j’ai combattu. Je ne veux plus le faire. Mes sentiments ne peuvent être contenus. Permettez-moi de vous montrer avec quelle ardeur je vous admire et vous aime ».