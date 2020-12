Organisez un marché de Noël chez vous: 5 aides astucieuses pour votre maison

Malheureusement, les marchés publics de Noël sont annulés cette année. Pourtant, nous n’avons pas à nous passer de vin chaud et de collations savoureuses – si nous tenons notre propre marché de Noël à la maison. Avec ces cinq aides ménagères, vous pouvez créer des friandises d’hiver à la maison.

Pas de foule, pas de froid rampant, pas d’ivrognes rugissants – un marché de Noël comme celui-ci à la maison a ses avantages. Et bien sûr, vous n’avez pas à vous passer du vin chaud et des spécialités typiques, vous les préparez simplement vous-même. Avec nos cinq gadgets de cuisine, une évidence!

Crêperie: comme en France

Les fines crêpes françaises sont un succès dans les festivals et les foires folkloriques – et bien sûr sur les marchés de Noël aussi. Avec une crêpière spéciale ou un moule à crêpes, vous pouvez également préparer des gâteaux plats extrêmement délicats dans votre cuisine à domicile.

Les moules à crêpes et crêperies ont les bords bas typiques. Étant donné que la pâte de crêpes françaises est très liquide et s’étale très finement, vous ne pouvez pas retourner le pain plat dans une poêle normale avec des bords hauts sans le déchirer. La batterie de cuisine spéciale est également recouverte d’un revêtement antiadhésif. Tout ce dont vous avez besoin est un peu de Nutella et un peu de sucre en poudre, et le délice culinaire est prêt.

Poêle à frire Jamie Oliver: amandes grillées sans brûler

Que serait un marché de Noël chez soi sans l’odeur typique des amandes grillées et le plaisir gourmand croustillant? Heureusement, vous pouvez facilement faire vous-même des amandes grillées: caramélisez simplement le sucre, le sucre vanillé et l’eau dans une casserole, ajoutez les amandes pelées et remuez jusqu’à ce que les amandes soient complètement recouvertes d’un mélange de sucre brun clair.

Cela semble super facile, n’est-ce pas? Malheureusement, le sucre brûle extrêmement facilement lors de la caramélisation, donc une poêle antiadhésive est un must. Sinon, le mélange sucre-amande se transforme en boule collante et brûlée La poêle Jamie Oliver de Tefal fonctionne également bien à haute température, les amandes grillées en glissent très facilement.

Friteuse: Pour les gâteaux au saindoux, les beignets et autres délices

Les gâteaux au saindoux, également appelés Mutzen, appartiennent à tous les marchés de Noël comme le vin chaud. Les petites boulettes sont frites dans du beurre clarifié et servies saupoudrées de sucre en poudre. Si vous aimez une taille plus grande, vous pouvez également préparer des beignets de Noël avec une garniture de confiture et du sucre en poudre ou du glaçage.

Une friteuse est indispensable pour votre marché de Noël DIY. Vous pouvez amener le beurre clarifié à la température de friture parfaite – les chapeaux et les beignets sont légèrement dorés et ne brûlent pas. Vous ne pouvez pas faire cela avec une casserole ou une casserole.

Casserole à mijoter: faites bouillir un délicieux vin chaud

Un marché de Noël n’est pas un marché de Noël sans vin chaud! Avec une recette délicieuse et un pot adapté, le vin assaisonné de Noël est assuré de réussir. La meilleure façon de le chauffer est de le faire mijoter.

Le pot est grand et fait d’acier inoxydable spécial, peut distribuer la chaleur très uniformément et bien le tenir. Cela signifie: le vin chaud est chauffé doucement et reste chaud pendant longtemps après que vous ayez déjà éteint le poêle. Vous pouvez ainsi servir du vin chaud sans avoir à garder le poêle allumé. Cela permet d’économiser des coûts d’électricité – et vous avez toujours des fournitures prêtes rapidement.

Théière: pour un arôme corsé

Vous devriez avoir une alternative prête pour les enfants et ceux qui n’aiment pas le vin chaud. Au lieu du punch pour enfants riche en sucre, servez une délicieuse création de thé. Le thé de haute qualité déploie particulièrement bien ses divers arômes dans une machine à thé, car la température et la pression de l’eau sont parfaitement adaptées l’une à l’autre. Les feuilles de thé lèvent de manière contrôlée et dégagent leurs arômes à l’eau.

Pour ceux qui aiment boire du thé toute l’année, une théière est toujours une bonne idée. À Noël, vous pouvez ajouter un peu de jus de pomme aux thés de Noël aromatisés – et si vous voulez un verre, vous pouvez obtenir du rhum.