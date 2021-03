«  Oreille de dinde  » nauséabonde d’une femme causée par une infection qui dure depuis des décennies

Une femme dans la cinquantaine a été diagnostiquée avec un cas d ‘«oreille de dinde», dans lequel une infection tuberculeuse de la peau a fait gonfler progressivement son oreille droite pendant de nombreuses années jusqu’à ce qu’elle atteigne une taille énorme.

Le terme oreille de dinde se réfère spécifiquement à une infection du lobe de l’oreille qui provoque la peau devenir rougeâtre, cahoteux et dur au toucher; la comparaison avec les dindes peut être une référence au cou charnu et bosselé des oiseaux, mais les rapports de cas ne précisent pas quelle caractéristique a inspiré le nom.

Dans le cas de la femme, l’infection a commencé dans l’enfance et a lentement progressé au fil du temps, donnant à l’oreille enflée une couleur brun rougeâtre, selon un rapport du cas publié le 3 mars dans la revue JAMA Dermatology.

Un examen, effectué dans un centre médical en Israël, a également révélé que les régions de l’oreille de la femme avaient pris un « aspect de gelée de pomme », ce qui signifie littéralement que la couleur ressemblait à celle d’une gelée à base de pommes cuites, ont écrit les auteurs. Le terme «gelée de pomme» fait également référence à la texture des nodules en relief de la peau infectée, qui se sentent gélatineux au toucher, selon un rapport de 2013 dans le journal Maladies infectieuses en pratique clinique .

« Elle était catégorique sur le fait que la lésion était présente depuis la petite enfance mais avait progressivement augmenté » et avait commencé à laisser échapper un écoulement nauséabond, ont écrit les auteurs.

La femme s’est initialement rendue à la clinique en 2008 et a reçu deux mois de traitement avec quatre antibiotiques pour l’oreille de dinde; le traitement a ensuite été ramené à deux médicaments pendant les sept mois suivants. L’infection s’était améliorée avec le traitement, mais elle n’a fait le suivi qu’en 2020, lorsque les médecins ont eu l’occasion de la réexaminer, ont écrit les auteurs. Son infection était complètement résolue et l’oreille était revenue à une taille normale. Seule une tache de peau cicatrisée est restée comme une marque de l’infection.

Tuberculose les infections de la peau sont causées par la même bactérie qui infecte les poumons, connue sous le nom de Mycobacterium tuberculosis, selon le rapport de cas. Il est relativement rare que la bactérie infecte la peau, cependant, par rapport à d’autres sites d’infection en dehors des poumons, tels que les ganglions lymphatiques, selon un rapport de 2012 dans le Journal indien de dermatologie .

Plus précisément, la femme avec une oreille de dinde a reçu un diagnostic de «lupus vulgaris», une condition dans laquelle le M. tuberculosis l’infection progresse très lentement dans la peau, changeant sa couleur et sa texture au cours de plusieurs années. C’est la manifestation la plus courante de l’infection tuberculeuse de la peau.

L’infection survient généralement lorsque M. tuberculosis migre vers la peau ailleurs dans le corps, souvent via le du sang ou système lymphatique . Très, très rarement, la condition peut s’installer après qu’une personne reçoive le Bacillus Calmette-Guérin (BCG) vaccin , destiné à prévenir la tuberculose, ont noté les auteurs. On estime que cette complication inhabituelle se produit dans seulement 5 sur 1 million de ces vaccinations, selon un rapport publié en 2016 dans le journal. Rapports de cas en dermatologie .

Le vaccin BCG n’est pas largement utilisé aux États-Unis, où les mesures de contrôle ont effectivement réduit le risque d’infection, mais le vaccin est encore couramment administré aux nourrissons et aux enfants dans les pays où la maladie reste courante, selon les Centers for Disease Control and Infection (CDC).

« La nature chronique et relativement asymptomatique de [lupus vulgaris] peut entraîner un retard important dans le diagnostic « , ont noté les auteurs. En fait, les auteurs ont trouvé plusieurs autre Cas rapports décrivant des patients qui avaient le lupus vulgaire pendant des décennies avant d’être diagnostiqués.

En général, la tuberculose de la peau est «devenue rare au cours des dernières décennies», mais la maladie pourrait encore apparaître dans des endroits inattendus alors que les gens émigrent de régions où la tuberculose est endémique, ont écrit les auteurs. Par conséquent, les dermatologues du monde entier devraient toujours envisager le lupus vulgaire comme une possibilité s’ils rencontrent des patients avec des oreilles de dinde ou des nodules à la gelée de pomme, ont-ils écrit.

