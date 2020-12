Ordinateur portable, haut-parleurs, routeur, mobile ... Est-il judicieux d'avoir tout de la même marque?

Nous avons tous connu quelqu’un qui est fan d’une marque. Nous pouvons même nous identifier comme ceux qui «ont tout» d’un certain fabricant. La vérité est que, même si cela peut sembler une attitude excessive, exagérée ou inintelligente, il ne doit pas nécessairement toujours en être ainsi. Bien au contraire: les fabricants font parfois tout leur possible pour apporter une valeur différentielle à son écosystème de produits et de solutions.

La clé, ou l’une d’entre elles, est d’identifier si le fabricant en question veut nous rendre captifs de ses produits, fermant ou limitant la fonctionnalité pour nous empêcher furtivement d’acquérir des appareils tiers, ou pour nous «inviter» à contracter des services à valeur ajoutée, pour compléter un produit qui, d’une manière ou d’une autre, fonctionnera à moitié si nous ne le faisons pas. Si tel est le cas, il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant de tomber dans le piège.

Écosystèmes significatifs: seulement s’ils sont ouverts

Dans d’autres cas, les fabricants peuvent travailler pour que leurs produits fonctionnent mieux les uns avec les autres, mais sans fermer ou limiter les fonctionnalités à l’interaction avec des solutions et produits tiers. Ce n’est pas très courant, surtout si l’on pense qu’il n’est pas facile de trouver des entreprises suffisamment «grandes» pour avoir différentes lignes de produits, ainsi que des départements R&D qui sont significativement importants pour faire face à la conception et à l’intégration de leurs propres technologies.

La nature ouverte d’un écosystème est essentielle pour éviter que l’utilisateur ne se retrouve «piégé» dans des décisions d’achat conditionnées par la compatibilité avec tel ou tel appareil. La fonctionnalité n’a pas à dépendre de la marque. Au moins en ce qui concerne la fonctionnalité «normale». Si le fabricant propose des fonctionnalités ou des technologies à valeur ajoutée par rapport à celles que l’on trouve dans les appareils conventionnels, c’est précisément là que l’on trouve également la valeur ajoutée de l’écosystème des marques.

Dans un écosystème, le maillon le plus faible ne peut pas être dans la qualité des objets connectés. L’enjeu est d’offrir la plus haute qualité et fonctionnalité pour ne pas devoir être recherchée «en dehors» de l’écosystème.

Huawei, sans aller plus loin, en plus de fabriquer et de développer des appareils au sein de sa division grand public allant des smartphones et tablettes aux haut-parleurs, en passant par les smartwatches, les bracelets d’activité, les appareils portables, les ordinateurs portables ou les écouteurs, sans oublier les routeurs pour la connectivité réseau , a développé des technologies autour de ses produits dans le but de faciliter la vie des utilisateurs.

Huawei: un écosystème ouvert à forte valeur ajoutée

La grande variété de produits qu’elle propose aux utilisateurs dans sa division grand public Cela a été l’occasion de nous différencier de la concurrence. Dans la vie quotidienne, nous utilisons des ordinateurs portables Windows, des mobiles Android, des tablettes Android, des werables avec leurs propres systèmes d’exploitation et divers accessoires tels que des haut-parleurs et des écouteurs, entre autres, dans la plupart des cas.

L’un des plus gros problèmes auxquels les utilisateurs sont confrontés est de partager des fichiers et du contenu entre ces appareils ou de les configurer de manière appropriée. Chaque appareil, dans un scénario d’usage traditionnel, est «de son père et de sa mère», comme on dit familièrement, qui oblige les utilisateurs à «chercher la vie» pour les synchroniser entre eux ou pour installer les applications de configuration, le cas échéant.

Huawei a introduit au fil des ans des technologies et des applications capables de faire «parler» les appareils Huawei, mais sans perdre la capacité de «parler» avec d’autres appareils et écosystèmes. C’est comme s’il proposait des appareils polyglottes, mais avec la possibilité de dire les choses plus rapidement, mieux et de manière plus polyvalente en utilisant le propre langage de Huawei. Cette langue, pour résumer, est Huawei Share.

La qualité: le fondement d’un écosystème

Bien sûr, Huawei partie d’un principe fondamental qui a été pris en charge d’une manière particulière au fur et à mesure que son écosystème s’est développé: la qualité. Il est peu utile d’avoir un téléphone portable comme le Huawei Mate 40 Pro, qui peut « passer » la musique au haut-parleur Huawei Sound X d’un simple toucher, si le haut-parleur ne sonne pas bien.

Il est peu utile que des écouteurs comme le Huawei FreeBuds Pro puissent être configurés en détail, et qu’ils se synchronisent avec le smartphone ou la tablette sans plus qu’ouvrir le couvercle du boîtier, si la qualité sonore n’est pas élevée. Cela ne vaut pas non plus grand-chose que la Huawei Watch GT 2 Pro permette de recevoir ou de passer des appels depuis le mobile, ou que nous puissions utiliser la montre comme déclencheur à distance pour la caméra mobile, si la montre n’avait pas une construction solide, avec des capteurs précis ou une autonomie plus de deux semaines.

Avoir des fonctionnalités qui éliminent les «coutures» dans l’expérience utilisateur, ou qui permettent de gagner du temps lors de l’exécution de certaines tâches, ou qui vous permettent de tirer le meilleur parti d’un appareil, sont des raisons impérieuses de choisir des produits de la même marque

Il est peu utile de pouvoir synchroniser notre smartphone Huawei P40 Pro ou Mate 40 Pro, par exemple, avec un ordinateur portable Huawei MateBook X Pro simplement en rapprochant le téléphone de l’ordinateur portable, si l’ordinateur portable n’a pas des performances optimales ou une longue autonomie, ou un écran qui facilite le travail dans un scénario multitâche. Ou sans que la synchronisation soit fluide et immédiate.

Dans un écosystème, le maillon le plus faible de la chaîne ne peut pas être dans la qualité des objets connectés. Au contraire: le défi est d’offrir la plus haute qualité et fonctionnalité afin qu’il ne soit pas nécessaire de le chercher « en dehors » de l’écosystème.

J’ai tout et autre chose: la philosophie d’un bon écosystème

On peut répondre clairement à la réponse du propriétaire au vu d’exemples comme celui proposé par l’écosystème Huawei: cela vaut la peine d’avoir plusieurs produits de la même marque. Partant d’une qualité sans faille dans ces points clés qui caractérisent chaque appareil, ont des technologies et des fonctionnalités qui éliminent les «coutures» dans l’expérience utilisateur, ou qui permettent de gagner du temps lors de l’exécution de certaines tâches quotidiennes, ou qui vous permettent de tirer le meilleur parti d’un appareilsont des raisons impérieuses de choisir des produits de la même marque.

Dans l’écosystème Huawei, nous avons de nombreux exemples qui illustrent cette philosophie: le routeur Wi-Fi 6 Huawei WiFi AX3, par exemple, en plus d’offrir la meilleure technologie WiFi ajoute Wi-Fi 6 Plus, qui peut gérer des vitesses de transfert encore plus élevées que le Wi-Fi 6 lors de l’utilisation de terminaux Huawei compatible, ou augmentez la couverture du réseau en utilisant des technologies de réseau qui «parlent» au téléphone mobile depuis le routeur, et vice versa, en utilisant ce «langage Huawei» spécifique à l’écosystème.

Si nous sélectionnons plusieurs photos sur le mobile et les apportons sur un ordinateur portable compatible avec Huawei Share OneHop, elles seront automatiquement transférées sur l’ordinateur. Cela semble magique, mais ce n’est rien de plus qu’une fonctionnalité qui tire parti de l’écosystème Huawei pour faciliter la vie des utilisateurs

Vos mobiles ils peuvent transférer la musique en cours de lecture sur notre appareil vers un haut-parleur avec le Huawei Sound X avec une seule touche. C’est instantané et, d’un geste très intuitif, on passe de l’écoute d’une chanson sur notre téléphone portable à son écoute sur un haut-parleur capable de remplir une pièce de son son.

Dans les ordinateurs portables Huawei compatibles avec Huawei Share OneHop (un saut), sans plus que rapprocher notre terminal de l’ordinateur, nous aurons le smartphone synchronisé avec la session Windows, de sorte que Nous pouvons utiliser le mobile directement depuis l’écran de l’ordinateur portable et transférer des photos, des vidéos ou des documents, et même copier et coller d’un appareil à un autre. On peut faire la même chose entre le mobile et une tablette Huawei comme le MatePad Pro.

Si nous sélectionnons plusieurs photos sur le mobile, si nous les rapprochons de l’ordinateur portable, elles seront automatiquement transférées vers l’ordinateur. Cela semble magique, mais ce n’est rien de plus qu’une fonctionnalité qui tire parti de l’écosystème Huawei pour faciliter la vie des utilisateurs. Huawei Share, lorsque nous parlons de téléphones et de tablettes Huawei, permet le partage d’une manière aussi simple que de sélectionner et de transférer des fichiers d’un terminal mobile ou d’une tablette vers un autre mobile ou tablette Huawei. Et le transfert se fait presque instantanément en utilisant la meilleure connectivité sans fil possible entre les deux appareils.

Dans le service Huawei Music, mode Fête vous permet de synchroniser jusqu’à 8 téléphones ou tablettes Huawei afin que chacun agisse comme un haut-parleur. Simplement en scannant un code QR, nous pouvons ajouter des appareils instantanément. Les écouteurs Huawei FreeBuds Pro sont associés à un appareil Huawei simplement en ouvrant le couvercle de l’étui. Et avec un geste, nous pouvons basculer entre deux appareils associés au casque.

Avec Huawei Cloud, il sera possible de synchroniser les paramètres et les contacts via notre Huawei Identity. Les montres Huawei Watch GT 2, GT 2e ou GT 2 Pro peuvent être utilisées comme déclencheur à distance pour les caméras mobiles Huawei. Et les GT 2 et GT 2 Pro peuvent recevoir des appels et les passer lorsque nous les utilisons avec des téléphones Huawei sans avoir besoin d’une carte SIM.

L’application Huawei AI Life vous permet de configurer les appareils de la marque avec le maximum de détails connecté à notre mobile ou tablette, ainsi que des fonctionnalités de centralisation telles que la télécommande infrarouge que de nombreux appareils mobiles Huawei embarquent.

Avec le chargeur d’un notebook MateBook, nous pouvons augmenter l’autonomie avec une technologie de charge rapide optimale pour chaque appareil, tablettes et téléphones portables, ainsi que pour l’ordinateur portable Huawei lui-même: un seul chargeur pour trois appareils et avec la charge la plus rapide pour chacun d’eux. Et aussi, avec la charge inversée sans fil, nous pouvons charger les écouteurs FreeBuds et même la Huawei Watch GT 2 Pro.

Qualité, compatibilité, ouverture … les clés d’un écosystème

Si dans les appareils d’un fabricant vous trouvez la qualité, la compatibilité avec d’autres appareils sans technologies essentiellement propriétaires, et ce «quelque chose d’autre» qui apporte une réelle valeur ajoutée, n’hésitez pas à tout avoir de ce fabricant.

Il existe des cas dans le passé et le présent d’écosystèmes dans lesquels vous ne pouvez utiliser qu’une caméra 360 avec des appareils de ce fabricant: vous ne pouvez pas utiliser cette caméra avec d’autres téléphones. Il existe des cas d’écosystèmes dans lesquels il est pratiquement impossible «d’obtenir» des photos et des fichiers à partir d’un terminal ou d’une tablette si ce n’est via le cloud du fabricant ou en utilisant des applications pour lesquelles il n’y a pas d’alternatives. Combien de fois avons-nous entendu dire que « si je sors de telle ou telle marque, je ne sais pas comment transmettre les photos ou les contacts ». Si tel est le cas, il vaut mieux y réfléchir à deux fois avant de «rentrer» là-bas, ou de faire le pas et de «partir» de là le plus tôt possible. Les écosystèmes captifs ne sont pas les meilleurs.