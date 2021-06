Ordinateur portable Blade annoncé avec Ryzen : voici le nouveau Razer Blade 14

Razer a sur son Conférence de l’E3 la nouvelle version du Lame Razer 14 officiellement annoncé. Après une interruption de trois ans, le Blade sera de retour sous peu. L’ordinateur portable de jeu dispose d’un processeur AMD, le AMD Ryzen 9 5900HX à 8 cœurs et apporte ainsi beaucoup de performances pour pouvoir gérer même les titres les plus exigeants.

En plus du Ryzen 9 5900HX, il y en a un à l’intérieur Nvidia GeForce RTX 3080. De plus, le boîtier de jeu compact de 14 pouces a un maximum d’un Écran Quad HD 165 Hz. Des fonctionnalités telles que Rétroéclairage Razer Chroma RVB par bouton, immersifs THX Spatial Audio pour un son dynamique ainsi qu’un grande variété de connexions devrait également faciliter le quotidien des joueurs.

« Lorsque nous avons lancé le Blade 14 en 2013, Razer a mis l’industrie au défi de voir plus grand et plus petit en même temps. Le premier Blade 14 a révolutionné le paysage du jeu mobile, a été le point culminant de la décennie en matière d’ordinateurs portables et nous a amenés là où nous en sommes aujourd’hui », a déclaré Brad Wildes, vice-président senior et directeur général de l’unité commerciale Systèmes de Razer. « Le nouveau Blade 14 vise à relancer l’industrie, où les 10 années d’expérience de Razer ont abouti à une machine de jeu haut de gamme ultra-compacte avec la puissance et l’efficacité des processeurs AMD Ryzen Mobile. Nous sommes ravis d’offrir l’expérience de jeu mobile ultime pour les joueurs avec le Razer Blade 14. «

Jouer. Recharger. Répéter.

En plus du Blade 14, Razer a annoncé son premier chargeur au nitrure de gallium (GaN), le Chargeur Razer USB-C GaN. Cela a jusqu’à 130 W de puissance de charge combinée entre les deux ports USB-C et les deux ports USB-A. Avec le chargeur, les joueurs peuvent facilement recharger leur smartphone, tablette et ordinateur portable lors de leurs déplacements. Les avantages du chargeur Razer USB-C GaN sont sa taille compacte, sa puissance de sortie et sa faible génération de chaleur.

© Razer

Disponibilité et prix du Razer Blade 14

Le nouveau Razer Blade 14 commence à 1 999,99 euros (PDSF) et est disponible dès maintenant sur Razer.com, dans les RazerStores et chez certains détaillants. Le chargeur Razer USB-C GaN est désormais disponible pour 179,99 euros (PDSF) disponible sur Razer.com et dans les RazerStores.