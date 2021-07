Orange Is The New Black Saison 8 : Introduction

– Publicité –



Depuis sa première en 2013 sur Netflix, Orange Is the New Black est un succès. C’était la troisième série Netflix à être diffusée. Son histoire est variée et elle a été diffusée pendant sept saisons, ce qui en fait la série Netflix la plus ancienne. Cela a aidé Netflix à atteindre le plus haut niveau de streaming.

Introduction à Orange Is The New Black :

Uniquement sur Netflix, la série a été créée le 11 juillet 2013. Ce drame carcéral est la création de Jenji Kohan. Il raconte l’histoire de prisonnières. La série présente également des prisonnières qui peuvent revivre leur passé. Taylor Schilling incarne Piper Chapman dans l’épisode d’ouverture. Elle finit en prison et quitte la New York Life. Les flashbacks et les luttes d’une prison pour femmes ont été mis en évidence dans l’émission. Les producteurs de l’émission ont révélé les véritables combats d’une prison pour femmes, ainsi que de nombreux flashbacks sans titre. Il y avait aussi beaucoup d’humour.

Faits intéressants sur l’Orange est le nouveau noir :

Uzo Aduba, l’actrice qui incarne Suzanne Warren (alias Crazy Eyes), a remporté le prix Emmy de la meilleure actrice dans un second rôle. Taylor Schilling a également été nominée pour le Golden Globe Award. Il y avait sept saisons d’Orange Is the New Black, donc la première saison compte 13 épisodes. Chaque épisode se compose de 13 épisodes. La série compte 91 épisodes.

Triste nouvelle concernant Orange Is The New Black :

Netflix a confirmé que la série se terminerait avec la saison 7, qui était juste six mois après la saison 6. Selon les rapports, Netflix a officiellement renouvelé la série pour sept saisons le 17 octobre 2017. Il n’y a pas de nouvelle saison. C’est la dernière saison. C’était la dernière saison, et ça s’appelait un adieu. Il était largement admis qu’Orange Is the New Black avait pris fin avec sa septième saison. Nous avons tous été déçus lorsque le dernier épisode a été révélé l’année dernière. Cependant, les fans d’Orange Is The New Black qui se consacrent à Orange Is The Black devraient pouvoir accepter le fait qu’Orange Is The New Black se termine avec la saison 7.

Dernières nouvelles sur Orange Is The New Black Saison 8 :

Jenji Kohan (producteur de l’émission) a confirmé que la série ne s’était pas terminée comme prévu. Selon les partenaires d’Orange Is the New Black, c’est le cas. Après de longues discussions avec l’équipe de production, le spectacle se terminait tout simplement. Ils ne voulaient pas que la saison se poursuive et l’ont rallongée. Vous pouvez probablement imaginer que nous pourrions bientôt voir la saison 8 d’Orange Is the New Black. Êtes-vous excité? C’est une bonne nouvelle pour les observateurs de frénésie car l’intégralité de l’émission sera disponible en streaming. Les 13 épisodes de la saison 8 d’Orange Is the New Black seront diffusés simultanément.

Nouveau poisson dans l’étang :

Dale Soles a déclaré qu’elle était intéressée par la prochaine saison d’Orange Is the New Black. On ne peut que deviner le casting et le producteur. Les détails des prochains épisodes de la série sont encore inconnus. Il y a toujours la possibilité d’une nouvelle histoire ou d’un nouveau casting pour accompagner l’actuel. Espérons que la saison 8 comportera une solide performance de Taylor Schilling dans le drame de la prison.