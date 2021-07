Orange Is The New Black Saison 8 : Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que vous devez savoir

– Publicité –



Orange Is the New Black est une série Web de comédie dramatique américaine diffusée sur Netflix. Il a été créé par Jenji Kohan pour Netflix. En 2013, Orange is the new Black a lancé sa première saison. Cette web série TV a été renouvelée pour une cinquième, sixième et septième saison en 2016. En 2019, Orange is the new Black saison 7 est sortie.

Saison 8 : Orange est le nouveau Black Plot !

Orange is the new Black est l’une des séries originales les plus populaires de Netflix. Il a attiré de nombreux fans et publics sur son compte. Il a une intrigue et un scénario uniques à son genre, ce qui le rend encore plus fascinant.

Piper Chapman est le personnage principal. C’est une jeune femme dans la trentaine et vit à New York. Elle est également condamnée à 15 mois de prison fédérale dans le nord de l’État de New York. Elle a été condamnée en 2010 pour avoir transporté de l’argent et de la drogue à sa petite amie. Cette épreuve soudaine et inattendue perturbe sa relation avec sa famille et ses amis.

La série présente des instances et des événements à l’intérieur de la prison au cours des cinquième et sixième saisons. La dernière saison met fin à diverses histoires de détenus avec une fin de meubles. Il a reçu de nombreux éloges tout au long de sa durée. Il dépeint l’humanisation des prisonniers ainsi que la représentation de la race, du sexe et des types de corps.

Cast and Crew pour Orange Is the New Black saison 8 : Cast and Crew

Taylor Schilling incarne Piper Chapman en tant que personnage principal. Laura Prepon joue Alex Vause, le détenu. Jason Biggs (Larry Bloom) joue le rôle de la fiancée de Chapman. Kate Mulgrew dans le rôle de Galina dans les sept saisons. La saison a présenté de nombreux autres personnages et détenus, joués par un grand nombre d’acteurs. La série a été diffusée de 2013 à 2019, avec un nombre total de 91 épisodes. La série a reçu une note IMDB de 8,1/10. L’anglais était la langue d’origine utilisée pour la série Web télévisée. Il a été honoré de nombreuses distinctions. Il a remporté trois Emmys, 12 Primetime Nominations et trois Emmys lors de sa première saison. Il a été félicité pour sa série de comédie exceptionnelle, sa réalisation de série de comédie et de nombreuses autres distinctions.

Orange est le nouveau Black saison 8 : Date de sortie !

Il semble que les fans et les téléspectateurs d’Orange Is the New Black aient presque fini d’attendre. Netflix va bientôt les réunir pour un deuxième. La rediffusion de la série Web TV la plus populaire est presque répandue. Bien qu’il n’y ait eu aucune annonce officielle des producteurs d’Orange is the New Black, il a été très acclamé. Il existe encore des possibilités que la saison 8 contienne toutes les histoires des détenus.