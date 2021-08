Orange est la nouvelle Laura Prepon de Black n’est plus une scientologue

GIVENCHY Le Rouge N316 Orange Absolu - Édition Nouvel An Chinois 3,4g

Givenchy célèbre le Nouvel An Chinois et revisite les codes phares de la maison avec une édition limitée must-have de son rouge à lèvres iconique, Le Rouge, dans sa teinte 316 Orange Absolu. Véritable accessoire de mode, intemporel et élégant, son écrin en cuir véritable renferme une texture douce et légère qui glisse sans effort sur les lèvres, délivrant une couleur saturée dès le premier passage. Sa formule associe les actions repulpantes et hydratantes des sphères d’acide hyaluronique aux vertus lissantes de la fleur de Brèdes Mafane. Les lèvres sont ainsi instantanément lissées et assouplies pour un confort absolu et un résultat maquillage à la couleur intense pendant 12h. Réinventé en 28 nuances ultra pigmentées toutes plus coutures les unes que les autres, Le Rouge délivre un fini mat lumineux. Test instrumental réalisé sur 20 femmes.