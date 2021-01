Orange Cast propose une démo gratuite de prologue disponible sur Steam

L’éditeur Valkyrie Initiative et le développeur Team Rez ont annoncé la sortie de Distribution orange: Prologue sur Steam. Le titre est une démo gratuite et permet aux joueurs d’essayer le jeu avant le lancement complet du jeu.

Fonte orange est une aventure atmosphérique se déroulant dans un cadre à grande échelle où la science-fiction soviétique et occidentale sont combinées. Les joueurs prennent le contrôle de l’un des soldats spatiaux d’élite de l’humanité dans une aventure héroïque et pleine d’action. L’aventure mènera à l’exploration de planètes, à la découverte de nouvelles dimensions, mais à devoir survivre dans des environnements dangereux.

Le jeu se déroule en 2046. La colonie de Sion est attaquée par de multiples forces inconnues. Dès que l’attaque commence, le chaos règne dans la colonie. Les civils sont tués rapidement. Pour aggraver les choses, les défenses et les communications de la colonie ont disparu.

Ce qui commence comme une invasion mène à une enquête sur ce qui se passe. Cela conduit à l’éveil du protagoniste et à découvrir pourquoi il existe même.

Tout le temps, le personnage jouable porte un costume unique qui offre également des capacités encore plus uniques. Les joueurs ont accès aux armes puissantes de la colonie, mais aussi à un ensemble spécial de capacités pour combattre des ennemis et des boss encore plus coriaces.

Le combat est rapide mais enrichissant. Le développeur déclare que le joueur est toujours occupé à faire quelque chose dans le jeu. Il n’y a pas de moments ennuyeux dans le combat, le dialogue, les décisions d’histoire, les quêtes secondaires et l’exploration de la tradition. Tout le contenu est en outre connecté pour une expérience de jeu unique.

La démo sera disponible en permanence pour télécharger et jouer, même après le lancement officiel du jeu. Cela donnera aux joueurs plus de temps pour essayer le jeu à l’avenir. Les joueurs sont également encouragés à fournir des commentaires et des suggestions, qui peuvent changer l’avenir de la série.

Fonte orange a été inspiré par James SA Corey L’étendue séries. Le gameplay unique espère offrir une expérience qui rappellera à certains la série Mass Effect.

Le jeu a été annoncé pour la première fois en août 2017, mais se prépare maintenant pour sa sortie complète plus de deux ans après l’annonce de la nouvelle. Le développeur, qui est basé à Kaluga, en Russie, prévoit également une suite à l’avenir pour élargir davantage le monde d’Orange Cast. Actuellement, seule une version PC est prévue avec une possibilité pour les consoles à l’avenir.

Distribution orange: Prologue est maintenant disponible gratuitement sur PC via Steam. Le jeu complet sera lancé le 21 janvier.