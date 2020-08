Oracle veut aussi TikTok, le défi avec Microsoft est ouvert

le sort de TikTok aux États-Unis et dans le reste de l’Occident, il devient de plus en plus incertain: l’administration Trump a menacé son existence en l’incluant dans la même liste noire commerciale dans laquelle elle avait également inclus Huawei il y a un an, et à moins que l’application ne soit acquis prochainement par une société américaine il peut avoir de grandes difficultés à survivre sous sa forme actuelle en dehors de la Chine. Jusqu’à présent, il semblait que le seul sujet capable de mettre la main sur l’application était Microsoft, mais ces derniers jours, un nouveau concurrent semble être apparu à l’horizon, capable de voler le butin tant convoité de la maison de Redmond: le géant de l’informatique Oracle.

Négociations ouvertes

La nouvelle n’est pas officielle et les parties en litige n’ont pas confirmé sa véracité mais la source est le Financial Times. Selon le journal, l’entreprise a un négociation ouverte avec le développeur de TikTok, Bytedance; le but serait d’acquérir les opérations que les applications ont actives aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Dans le même temps, le groupe négocierait avec les fonds d’investissement représentant les investisseurs américains actuels de TikTok pour mettre en place une offre compétitive avec celle des autres parties intéressées par l’acquisition.

La nouvelle date limite de l’accord

Pendant ce temps, la Maison Blanche a allongé les temps qu’il avait précédemment imposé pour la solution du problème TikTok: des 45 jours précédemment accordés au développeur pour trouver une entreprise américaine qui prendrait en charge les opérations de l’application chez lui, il est passé à 90 jours; la date limite a donc été reportée du 20 septembre au 12 novembre. D’ici là, TikTok aux États-Unis devra être exploité par une entreprise locale ou aucune transaction monétaire ne pourra avoir lieu sur ses pages avec un groupe américain, ce qui rendra l’ensemble de la plate-forme insoutenable d’un point de vue économique.

Adversaires sur le terrain

Microsoft et maintenant Oracle ce ne sont pas les deux seules entreprises potentiellement intéressé par l’achat de TikTok. En effet, la société de Redmond est la seule à avoir publiquement manifesté son intérêt pour l’opération; Oracle – fondé par le partisan milliardaire de Trump Larry Ellison – n’a pas encore commenté les rumeurs du Financial Times, et n’a pas commenté le sujet qu’une autre société s’est retrouvée dans la liste non officielle des acheteurs potentiels des opérations américaines de TikTok, ou Twitter.

En fait, le réseau social des gazouillis manque de ressources économiques pour menacer ses adversaires de manière crédible, alors qu’Oracle une alternative plus concrète au plan Microsoft, également pour une autre raison. Alors qu’Oracle semble avoir l’intention de mettre la main sur TikTok sur un nombre limité de marchés, Microsoft aimerait également acquérir ses activités en Europe et en Inde, ce que ByteDance ne serait peut-être pas disposé à vendre.