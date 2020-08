Or pur: un ours géant devient viral dans une vidéo qui a réussi à faire le tour du monde

De temps en temps, nous voyons un animal faire un acte qui nous fait penser qu’il a un bon sens de l’humour.

Cette vidéo de huit secondes seulement dans laquelle un ours répond à une femme qui l’accueille depuis la fenêtre de sa voiture est exactement cela: de l’or pur!

Il est important de noter que bien que les ours puissent sembler des animaux mignons et câlins, ce sont des créatures agressives et peuvent attaquer de temps en temps.

Ce n’est certainement pas à un niveau épidémique, mais il vaut la peine d’être prudent en se promenant autour d’animaux sauvages.

En 2015, il y a eu trois cas d’attaques d’ours à Yellowstone. Si vous partez en excursion ou dans un parc naturel, à votre arrivée il est conseillé de vous renseigner sur l’activité récente des ours qui habitent la région.

L’attitude de l’ours dans la vidéo suivante est très intéressante. Cet ours ne semblait pas vouloir attaquer les humains passant par son territoire. En fait, il semblait les saluer!

Malgré le fait que ce grand animal semble sans défense, ne lui faites jamais confiance, car comme le dit le proverbe, “mieux vaut prévenir que guérir”. Ne manquez pas cette vidéo et la drôle de réaction de l’ours.

