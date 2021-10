Options de déverrouillage du visage dans Google Pixel 4 pour le paiement avec les nouvelles fonctionnalités de l’assistant Google

Google Pixel 4 et Pixel 4 XL vont s’attaquer au produit phare de l’iPhone avec ses nouvelles fonctionnalités Face Unlock. En utilisant l’aide de cette nouvelle fonction avancée de déverrouillage du visage qui a été vue dans un aperçu vidéo, elle peut être utilisée pour effectuer des transactions de paiement sécurisées sur les téléphones pixel. Le smartphone Google Pixel 4 comprendra également le tout nouvel assistant Google qui vous aidera à améliorer votre expérience. Le rendu du Pixel 4 XL a également fuité en ligne. Les spécifications pour Google Pixel 4 et Pixel 4 XL ont été divulguées en ligne où il a été signalé que le nouveau téléphone aura Pixel Neural Core.

Les développeurs XDA ont examiné en profondeur la mise à jour de l’application Pixel Tips, où ils ont découvert que Google Assistant viendra avec la prise en charge de la conversation continue. Si vous détestez utiliser l’Assistant manuellement à chaque fois, cette nouvelle mise à jour vous sera sûrement utile.

Michael Rahman a publié une vidéo dans laquelle il montre les fonctionnalités de conversation continue ainsi que le filtrage des résultats dans l’application Google Photos. Vous pouvez également utiliser l’Assistant Google pour envoyer une réponse à une nouvelle notification.

Lors de l’I/O 2019, la prochaine génération de Google Assistant a été annoncée. Peu d’informations ont été révélées lors de l’événement dédié aux développeurs. Dans le dernier rapport, il a été montré que Google Pixel 4 prendrait en charge le nouveau Google Assistant.

Google lance également une nouvelle fonctionnalité Face Unlock à l’aide de laquelle vous pouvez effectuer votre paiement sur Google Play Store. Il peut également être utilisé sur Google Pay pour sécuriser la transaction, ce qui est assez similaire à l’identifiant de visage sur les appareils iPhone et iPad. Dans une fuite, il a été montré que Google Pixel 4 XL se lancera dans l’option de couleur « Just Black ».

Hiral Joshi est un diplôme d’associé, journaliste indien. elle est largement attribuable au fait qu’elle a été pionnière de la revue et de la déclaration technologiques à la mode et axées sur le consommateur. Elle était la principale éditorialiste technologique du Wall Street Journal. Il a co-fondé AllThingsD, l’a réorganisé et donc les conférences D et Code. De 2015 à 2017, Mossberg a été rédacteur en chef de The Verge et rédacteur en chef de la réorganisation des sites Internet appartenant à Voice Media. Hiral a écrit une chronique hebdomadaire pour chacun et avait conjointement un podcast hebdomadaire, Ctrl-Walt-Delete. Mossberg était également co-producteur exécutif de la Conférence annuelle du Code.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂