Optimus Prime se déploie dans la dernière vidéo de Transformers: Rise of the Beasts

Il a été un peu calme sur le Transformers : L’Ascension des Bêtes avant récemment, mais de nouvelles séquences ont capturé un Optimus Prime très poli dévalant les rues de New York et, comme l’a souligné l’un des utilisateurs pour tweeter les images, il a l’air élégant. L’ascension des bêtes ramène Optimus Prime au cœur de la Transformateurs franchise, après avoir été absent pendant Bourdon en 2018, et agit comme une suite de ce film ainsi que des intrigues de la Guerres des bêtes scénario. Peter Cullen exprimera à nouveau le leader des Autobots et la nouvelle séquence est le meilleur aperçu à ce jour d’Optimus sous forme de camion arborant ses couleurs rouges et bleues classiques.

Nouvelles séquences du nouveau film Transformers #TransformersRiseoftheBeasts trouvé. Optimus a l’air élégant🚗🤖 pic.twitter.com/94crAgQTcm – Cris Parker (@3CFilm) 6 septembre 2021

Cela ne fait que quelques mois que le dernier ajout à la franchise de films Transformers a été annoncé, et il y a eu beaucoup de buzz sur le Bourdon suite, avec le réalisateur Steven Caple Jr donnant juste assez d’informations pour que les fans de l’épisode 2018, qui a changé de direction par rapport aux films précédents, soient enthousiasmés par le retour d’Optimus Prime en tant que personnage principal.

« Le héros principal est Optimus, comme nous le savons et l’aimons tous », a déclaré Caple Jr lors de la conférence de presse. « Nous ramenons Prime, rendant un hommage direct à la première génération. Je tiens tellement à ce personnage que je voulais vraiment me plonger dans Transformateurs, et j’ai vu un Bourdon et j’étais comme, d’accord, Bourdon avait son propre film, mais je veux en savoir plus sur Optimus Prime, creuser sous la surface, aller sous le métal, si vous voulez, et aimer explorer qui il est et son expérience ici sur terre, vous savez ? Je sais que tout le monde a demandé comme un fou, allons-nous, G1, allons-nous à G1 ? La réponse est oui, nous allons au G1, le Prime. »

L’ascension des bêtes suivra le calendrier établi par Bourdon avec un petit saut à 1994 et agissant comme une sorte de préquelle aux films originaux de Michael Bay. L’histoire verra deux humains se retrouver pris dans un conflit entre trois factions de Transformers et ainsi que Cullen poursuivant son incroyable carrière de près de quarante ans en exprimant Optimus Prime, le film mettra en vedette Ron Pearlman dans le rôle d’Optimus Primal. Le producteur Lorenzo di Bonaventura a évoqué le retour de Cullen précédemment, précisant que tant que l’acteur veut jouer le rôle, alors le rôle est le sien. « Peter Cullen a donné vie à ce personnage avec sa voix incroyable en 1984. Est-ce qu’il revient ? Absolument. Il n’y a, il n’y a pas vraiment de discussion sans lui, vous savez, à moins qu’il ne le veuille pas. Ce serait la seule façon pour lui de le faire. ne pas être ici. »

Quelques brefs extraits de vidéo et quelques photos granuleuses ont été publiés lorsque le tournage a commencé sur le film Transformers, mais cette nouvelle vidéo est le meilleur look que nous ayons eu sur le G1 Prime à venir sur les écrans l’année prochaine et cela ressemble à quelque chose de spécial . L’ascension des bêtes devrait arriver dans les salles le 24 juin 2022.

