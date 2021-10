Optimisez vos économies avec de bons investissements

Lorsque vous avez de l’argent en réserve, il est important de déterminer quelles sont les solutions les plus intéressantes pour faire fructifier vos économies. Si l’investissement de son argent peut apparaître comme un domaine obscur, sachez qu’il existe malgré tout des solutions accessibles au plus grand nombre. Pour vous aider à réaliser des investissements pertinents avec les meilleurs résultats possibles, nous vous donnons ici quelques astuces sur les placements les plus intéressants.

Pourquoi investir son argent ?

Si vous disposez d’une épargne de réserve, il est important de l’utiliser à bon escient pour en profiter au maximum. En effet, en plaçant judicieusement votre argent dans les bons placements, vous pourrez en retirer des intérêts et ainsi augmenter votre capital pour vos projets futurs. Bien investir son argent est donc un point à ne pas négliger pour préparer l’avenir de la manière la plus sereine possible.

L’investissement de son argent est donc un point à ne pas négliger et il est important d’être bien renseigné avant de vous lancer. En effet, en fonction des investissements réalisés, les possibilités de gains seront plus ou moins importantes, mais les risques de pertes aussi. Avant de se lancer dans le placement de votre argent, il convient d’évaluer au mieux les risques que vous souhaitez prendre.

Où investir votre argent ?

Les placements classiques

Selon les profils d’investisseurs, les choix d’investissement pourront fortement varier. Pour les personnes qui ne souhaitent pas prendre de risques pour le placement de leurs économies, il existe aujourd’hui des placements classiques et sécurisés. Dans cette catégorie, on retrouve notamment :

PEL, PEA, PER, Assurance vie

Livret A

Immobilier

ETF

Ces différents placements connus assurent aujourd’hui une très bonne sécurité des investissements. En contrepartie de cette sécurité, l’augmentation du capital placé sera peu élevée. Ce genre de produits n’a donc pas pour vocation première d’obtenir des intérêts conséquents. L’objectif de ces placements est de sécuriser une partie de ses économies et de garantir un rendement, certes peu important, mais régulier et sécurisé. Dans toute stratégie d’investissement, le placement d’une partie de l’épargne dans ce genre de placements sécurisés est essentiel pour éviter de tout perdre.

Les placements innovants

En complément de l’argent que vous avez sécurisé sur des placements classiques, vous avez la possibilité de vous tourner vers des placements plus innovants. Miser sur l’avenir et sur le développement de secteurs en évolution est un pari qui peut s’avérer payant. Parmi les secteurs dans lesquels il est le plus intéressant d’investir en 2021, on retrouve notamment : l’IA, la Food Tech, le Big Data, les nouvelles technologies, les énergies renouvelables, la cryptomonnaie… Plus risqués que les produits d’investissement classiques, ces placements peuvent néanmoins être très rémunérateurs sur le long terme. Pour investir dans ces secteurs d’avenir, il existe plusieurs solutions : actions, Business Angel, crowdfunding…

Comment bien investir son argent ?

Pour les personnes qui n’ont pas de formation ou de connaissances précises sur le monde de la finance et son fonctionnement, il peut s’avérer compliqué de choisir vers quels produits et quels secteurs se tourner pour investir. Grâce au guide d’investissement de NetBooster, vous trouverez toutes les informations nécessaires pour vous aider à choisir les produits qui correspondent le mieux à votre profil et vos ambitions. Avant de vous lancer dans le placement de votre épargne, il sera nécessaire de déterminer l’importance de votre budget et des risques que vous souhaitez prendre pour optimiser votre épargne.

Si vous recherchez plus la sécurité pour vos placements, il sera donc plus judicieux de se tourner vers des produits d’investissement dits “classiques”. À l’inverse, si vous souhaitez maximiser vos gains, il est conseillé de se tourner vers des secteurs innovants et prometteurs. Pour vous protéger contre les risques de pertes en capital, il sera malgré tout nécessaire de conserver une certaine partie de votre épargne dans des produits sécurisés mais peu rémunérateurs. Cela permet ainsi de compenser les risques pris pour vos placements plus rémunérateurs.

Afin de mettre en place la meilleure stratégie financière qui soit, nous vous conseillons donc de consulter le guide d’investissement élaboré par NetBooster. Spécialiste de l’entrepreneuriat et de la finance, ce site vous conseille et vous aide dans votre stratégie financière. Selon votre profil et l’épargne dont vous disposez, vous pourrez ainsi réaliser les meilleurs choix possibles pour faire fructifier votre capital.