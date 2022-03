Optez pour les capteurs de qualité de l’air de la marque Orium

L’installation de capteurs de CO₂ est de plus en plus présentée aujourd’hui comme étant une solution avantageuse face aux risques de transmission de virus dans des espaces clos. En effet, afin de contrer la propagation de bactéries, l’utilisation de capteurs mesurant la qualité de l’air est l’une des solutions les plus efficaces pour vous débarrasser d’un environnement pollué. Dans l’objectif de vous fournir une meilleure qualité d’air, l’enseigne Orium a conçu la marque Quaelis qui propose des capteurs de qualité de l’air pour vos intérieurs, qu’ils soient professionnels ou personnels. En optant pour ces appareils derniers cris, vous vous assurez une véritable qualité d’environnement.

L’intérêt de mesurer la qualité de l’air

Aujourd’hui, on souligne deux formes distinctes de pollution de l’air : la pollution atmosphérique et la pollution de l’air intérieur. Un air se retrouve pollué lorsque sa composition présente des agents chimiques, biologiques ou particulaires à des niveaux pouvant avoir des effets sur la santé humaine et sur l’environnement. Afin que la pollution de l’air ne déteigne pas sur notre santé, il est donc nécessaire de mettre en place une surveillance régulière de ces pollutions, et ce, pour plusieurs raisons. Après une étude de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), on relève plus de 2 millions de décès prématurés par an à cause de maladies dues à la pollution atmosphérique. Par ailleurs, il s’avère que la pollution de l’air intérieur se situe dans les 5 premiers risques environnementaux en matière de santé publique.

Afin de protéger notre santé et celle de notre entourage familial comme professionnel, il est donc d’actualité d’opter pour une installation de capteurs de qualité de l’air. Afin de bénéficier d’un environnement plus sain, ces appareils vous permettront une qualité de l’air moins chargée en particules polluantes. Pour profiter d’un air moins nocif pour votre santé, l’enseigne Orium met à votre disposition des capteurs de qualité de l’air de la marque Quaelis. Pour que vous puissiez profiter de tous les bienfaits d’une meilleure oxygénation au quotidien, ces derniers détectent les particules polluantes afin de vous encourager à renouveler l’air en aérant les pièces, etc.

Luttez contre le CO₂ avec les capteurs de qualité de l’air

De nos jours, le niveau de CO₂ est un excellent marqueur du taux de renouvellement de l’air des pièces, et donc de l’efficacité de la ventilation d’un espace clos. Que ce soit chez vous ou dans des locaux professionnels, le CO₂ a tendance à vite s’accumuler autour de nous et se compose d’une multitude de particules polluantes. Contrairement à ce qu’une grande majorité pense, l’un des principaux facteurs d’augmentation du taux de CO₂ est la respiration humaine. Son taux étant plus élevé car l’air est confiné, la propagation de bactéries est plus probable si une personne a contracté un rhume ou une autre maladie. C’est pourquoi aujourd’hui, les particuliers et professionnels sont encouragés à installer des capteurs de qualité de l’air à leurs domiciles ainsi que dans leurs espaces de travail en prévision des particules polluantes présentes dans l’atmosphère.

En l’absence d’indicateur sur le renouvellement de l’air, on considère généralement que la ventilation est suffisante. Toutefois, l’installation d’appareils adaptés à la mesure de la qualité de l’air, peut paraître inutile, mais reste efficace pour la protection des employés et usagers, d’autant plus qu’un taux élevé de CO₂ diminue les capacités de concentration. En optant pour la mise en place de capteurs de qualité de l’air Quaelis, marque de l’enseigne Orium, vous profiterez de tous les bienfaits de ces derniers pour un confort optimal.

Intégrez les capteurs de qualité de l’air Quaelis dans votre quotidien

Société française, installée à Nantes depuis 30 ans, Orium est une enseigne liée à l’AIC International qui a toujours su s’adapter à l’évolution du marché et aux attentes des consommateurs. Afin d’assurer un réel confort à sa clientèle, les capteurs NDIR de la marque Quaelis mesurent différents polluants tels que le CO₂, le COV ainsi que l’humidité, la température et les diverses particules fines présentent dans l’air. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pourrez ainsi retrouver une large gamme de capteurs de qualité d’air pour vos intérieurs. De plus, les mesureurs de qualité de l’air Quaelis sont conformes au décret N°2015 et répondent à toutes les obligations du protocole sanitaire demandé. Aujourd’hui, avec une situation sanitaire encore complexe, il est nécessaire de prendre toutes les bonnes mesures contre les multiples bactéries qui circulent dans l’air, d’autant plus dans les pièces closes.