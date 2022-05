Oprah Winfrey «n’a littéralement pas quitté» sa maison pendant près d’un an au milieu d’une pandémie

Oprah Winfrey a pris des précautions supplémentaires pendant la pandémie de coronavirus.

Lors d’une interview vendredi avec le Los Angeles Times, Winfrey, 68 ans, a révélé qu’elle n’avait pas quitté sa maison pendant près d’un an lorsque le monde s’est enfermé en 2020.

« J’ai été si prudent avec moi-même que mes propres amis se moquent de moi », a déclaré le magnat des médias. « Je n’ai pas quitté la maison pendant 322 jours — je n’ai littéralement pas quitté la maison. Cela n’a donc pas été pour moi personnellement un lourd fardeau à porter. Ce n’est qu’à la fin de 2021 que ça a commencé à m’épuiser comme, ‘OK, j’en ai assez de ça.' »

Oprah Winfrey prend la parole lors de la tournée Oprah’s 2020 Vision: Your Life in Focus présentée par WW le 08 février 2020 à New York, New York. Théo Wargo / Getty Images

Bien qu’elle soit restée à la maison pendant si longtemps, Winfrey a déclaré que cela ne la dérangeait pas du tout. Elle a été « surprise » par « à quel point » elle était capable de « s’adapter à l’isolement et de ne pas être entourée d’autres personnes ».

« Je me souviens d’un point [Gayle King] a dit: ‘Cela ne vous manque-t-il pas d’être entouré d’autres personnes?’ Je vais, ‘Eh, pas vraiment.’ Et je pense que c’est parce que chaque jour, j’étais dans un public de 350 personnes deux fois par jour, donc j’ai eu des poignées de main, des autographes et des selfies, et beaucoup d’attention, et l’exposition à être entourée de beaucoup de gens », a-t-elle déclaré. .

« J’ai pu être avec moi-même d’une manière que je n’ai pas pu faire depuis des années, parce que d’habitude, même si je prends du temps pour moi, je pense à la prochaine chose à venir », a ajouté Winfrey. .

Rester à la maison a appris à Winfrey à cesser de s’inquiéter et à être très présente dans l’instant. Elle a dit qu’elle était « bénie » de ne pas avoir à se soucier du loyer ou de la nourriture ou de s’occuper des enfants parce qu’elle a travaillé dur pour la vie qu’elle a.

« Je ne m’en excuse pas », a-t-elle déclaré.

Cependant, Winfrey sait à quel point la pandémie de coronavirus a affecté les gens. La mort d’un homme, Gary Fowler, a frappé près de chez lui: En 2020, Fowler est décédé du COVID-19 dans sa maison de Grosse Pointe Woods après avoir tenté d’obtenir de l’aide dans plusieurs hôpitaux de Detroit, mais s’est finalement vu refuser des soins.

Quelques heures avant qu’il ne rende son dernier souffle, Fowler a écrit sur un morceau de papier : « Rythme cardiaque irrégulier… niveau d’oxygène bas », selon le Detroit Free Press.

Winfrey a déclaré que ce moment avait vraiment touché une corde sensible chez elle parce qu’elle aurait fait la même chose.

« Je voudrais que les gens sachent à la dernière minute ce que je ressens, ce que je pense, donc je consignerais probablement ces sentiments dans un journal afin que ma famille ait une idée de ce qui s’est passé exactement », a-t-elle déclaré.

Winfrey a été tellement captivée par l’histoire de Fowler qu’elle a produit « The Color of Care », un documentaire qui explore comment « les personnes de couleur souffrent de soins de santé systématiquement inférieurs aux normes aux États-Unis ».

« Je ressentais toujours pour toutes les personnes qui perdaient des gens et aussi pour les personnes qui ne pouvaient pas obtenir les rendez-vous dont elles avaient besoin pour des maladies ou des examens réguliers, car les hôpitaux sont pleins », a-t-elle déclaré.

Cependant, Winfrey a déclaré qu’elle avait remarqué à quel point les célébrités étaient traitées différemment des gens ordinaires, lui donnant « une empathie particulièrement forte » pour ceux qui ont du mal à obtenir les soins dont ils ont besoin.

« Vous obtenez un rendez-vous chez le médecin », si vous êtes célèbre, a déclaré Winfrey. « Vous n’avez pas à faire la queue. Vous n’avez pas à faire face à beaucoup de retards excessifs que d’autres personnes ont. »

