Oprah et Ellen parlent franchement de la décision finale de mettre fin à leurs talk-shows

Ellen DeGeneres a reçu des conseils sur la vie après un talk-show de jour réussi d’une personne qui a maintenant 10 ans passé la conclusion de sa propre émission emblématique.

DeGeneres a parlé avec Oprah Winfrey sur « The Ellen DeGeneres Show » jeudi de sa décision de mettre fin à son émission l’année prochaine, une décision qui a rappelé à Winfrey la fin de son propre talk-show de jour en 2011 après une course de 25 ans.

«Écoutez, il y a presque 10 ans … quand j’étais dans cette position exacte», a déclaré Winfrey dans un extrait de leur discussion. «Je sais quels sont ces sentiments, je connais aussi les sentiments qui y ont conduit.

« Donc, vous entendre dire et annoncer au monde que c’était votre instinct et vous y avez réfléchi longuement, parce que n’importe qui saurait que pour quelque chose d’aussi puissant que la série l’est dans la vie des autres, vous ne le prendriez pas. à la légère et que venir à la réalisation que maintenant il est temps est un processus. «

Dans un monologue émotionnel partagé avant l’émission de jeudi, DeGeneres a déclaré que son instinct lui disait « qu’il était temps ». Ce message a résonné avec Winfrey.

« Vous savez à l’intérieur de vous-même, donc je suis fier de vous d’avoir fait confiance à votre instinct parce que je sais qu’il doit y avoir, comme c’était le cas avec moi, beaucoup de gens autour de vous qui veulent faire avancer ce train, qui veulent vous de continuer, et alors seulement vous savez quand il est temps », a déclaré Winfrey.

Dans une interview exclusive sur AUJOURD’HUI jeudi, DeGeneres a déclaré à Savannah Guthrie que sa décision n’était pas motivée par des allégations d’un lieu de travail toxique l’été dernier, ou par la forte baisse des cotes d’écoute de l’émission.

«Si c’était la raison pour laquelle j’arrêtais, je ne serais pas revenue cette année», a-t-elle déclaré à Savannah.

Alors que DeGeneres se prépare pour sa dernière saison, Winfrey a partagé ce qu’elle a manqué au cours de la décennie depuis la fin de son émission.

« Ce qui me manque le plus, c’est le public, et je ne parle pas seulement des applaudissements du public », a-t-elle déclaré. « J’ai toujours eu l’impression d’être un spectateur substitut et j’étais là pour représenter le public, tellement de fois que je posais des questions, en particulier aux célébrités, que je ne me souciais pas de la réponse, mais j’étais un remplaçant, un substitut pour le public, donc j’ai vraiment manqué la camaraderie avec le public.

Winfrey a également révélé une chose qu’elle n’a pas manquée à propos de son émission: les segments de relooking, qui, selon elle, sont devenus redondants.

«Je pensais juste qu’il n’y avait pas d’autre moyen de demander à quelqu’un:« Quel mascara portez-vous? », Dit-elle. « Il n’y a pas d’autre moyen pour moi de dire: ‘Quelle est la couleur de l’ombre à paupières que vous utilisez?' »

DeGeneres a déclaré qu’il y avait des larmes lorsqu’elle a informé son personnel cette semaine que l’émission se terminait. Oprah a répondu qu’elle et son personnel partageaient les mêmes émotions.

« Vous ne pensez souvent pas, comme je ne le pensais souvent pas, quand vous regardez les gens wow, l’assurance automobile, les hypothèques, les études universitaires payées », a déclaré Winfrey. « Donc je pense juste à ces gens dans mes relations quotidiennes, mais pour tous les membres de ce personnel, ils ont construit leur vie financière, leur vie de famille sur cette émission. Et donc pour moi, c’était difficile aussi. «

« Je pense qu’une année est parfaite parce que les gens ont d’abord une chance psychologiquement de prendre cela et d’avoir cette année prochaine, qui va être l’année la plus fabuleuse de tous les temps. »