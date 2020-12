OPPO ressuscite les caméras modulaires avec un design saisissant que vous devez voir

OPPO montre une fois de plus son caractère innovant avec ce brevet.

Nous sommes habitués à ce que les entreprises asiatiques prennent les devants lorsqu’il s’agit d’innovations bizarres, mais les dernières nouveautés d’OPPO, honnêtement, nous ne les avons pas vues venir, et que la firme nous a déjà donné à plusieurs reprises des indices sur son caractère ingénieux.

La firme chinoise a déposé un brevet montrant un smartphone avec un module caméra amovible à l’arrière. D’après les images (publiées par 91 Mobiles), on peut en déduire que ce module peut être retirer du panneau et l’utiliser pour prendre des selfies à l’aide d’un connecteur USB-C qui serait « caché » et pourrait être utilisé sous différents angles.

Aussi, selon ce qui est montré sur les images, il y a deux capteurs et un flash pour ce brevet bien que, franchement, cela ne semble pas un obstacle que le La même opération pourrait être effectuée avec plus d’objectifs.

Caractéristiques du capteur amovible

L’enregistrement du brevet nous donne également des indices sur la disposition du terminal et, d’après ce que nous voyons, ce sera assez générique. La grande innovation de ce smartphone OPPO se fera déjà dans la section de ses caméras, ce qui ne serait pas peu. Le module amovible comprendra capteurs de caméra, une carte de circuit imprimé flexible et un connecteur de type C et grâce à la description, nous savons également qu’il pourrait prendre en charge Wi-Fi, Bluetooth et NFC.

Aussi, ce module révolutionnaire portable car les lentilles auraient son propre batterie au lithium pour se recharger indépendamment en cas de besoin.

En tout cas, son lancement au moins à court terme semble compliqué. L’enregistrement d’un brevet n’est pas un signe définitif qu’il va être commercialisé, mais simplement que l’entreprise est active dans la recherche d’innovations et de possibilités pour ses smartphones. En réalité, la première impression est que son fonctionnement serait aussi curieux qu’inconfortable au quotidien et qu’une caméra frontale serait également nécessaire pour être un appareil fonctionnel.

