Oppo Reno 5 Pro 5G lancé en Inde au prix de Rs. 35 990

Oppo a officiellement lancé lundi lundi son dernier smartphone phare Oppo Reno 5 Pro 5G en Inde. Comme ses principaux points forts, le nouvel Oppo Reno 5 Pro 5G est livré avec une caméra arrière quadruple, une charge rapide de 65 W, un support 5G et un écran OLED de 6,55 pouces perforé avec des bords incurvés. Notamment, Oppo a lancé aujourd’hui aux côtés du smartphone ses nouveaux écouteurs vraiment sans fil Oppo Enco X (TWS)

Oppo Reno 5 Pro 5G, Prix Enco X en Inde et disponibilité

Oppo a lancé le nouvel Oppo Reno 5 Pro 5G avec seulement 8 Go de RAM + 128 Go de RAM et une option de stockage. Le smartphone sera disponible en Inde au prix de Rs. 35990 dans les options de couleurs Astral Blue et Starry Black via Flipkart, la boutique en ligne Oppo India et les détaillants à partir du 22 janvier.

Le téléphone sera disponible avec une remise de 10% pour les clients utilisant les cartes HDFC Bank et ICICI Bank. Il y aura également un Rs. 2 500 cashbacks sur les cartes Bank of Baroda et Federal Bank, ainsi que sur Zest Money.

Oppo propose également 120 Go de service cloud pendant 12 mois, applicable à compter de la date d’achat. L’Oppo Enco X, quant à lui, est au prix de Rs. 9,990. Il sera mis en vente dans les options de couleur noir et blanc à partir du 22 janvier.