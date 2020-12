Oppo Reno 5 Pro + 5G lancé avec Snapdragon 865, jusqu’à 12 Go de RAM, prix et disponibilité

Oppo, la marque Chiese a lancé jeudi le smartphone Oppo Reno 5 Pro + 5G en Chine. L’Oppo Reno 5 Pro + 5G est un téléphone 5G alimenté par le SoC Qualcomm Snapdragon 865 associé à jusqu’à 12 Go de RAM. Le téléphone dispose également d’une configuration de caméra arrière quadruple qui comprend un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels.

Le téléphone dispose également d’un objectif secondaire ultra grand angle de 16 mégapixels, d’un téléobjectif de 13 mégapixels et le quatrième est un objectif macro de 2 mégapixels. À l’avant, le téléphone dispose d’un capteur d’appareil photo de 32 mégapixels.

Le Reno 5 Pro + 5G fonctionne sur Android 11 avec ColorOS 11.1 en haut. Il dispose d’un écran AMOLED Full HD + de 6,55 pouces (1080 × 2400 pixels) avec un rapport hauteur / largeur de 20: 9 et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le nouvel Oppo Reno 5 Pro + 5G dispose d’une grande batterie de 4000 mAh avec prise en charge de la technologie de charge rapide SuperVOOC 2.0 de 65 W.

Prix ​​et disponibilité Oppo Reno 5 Pro + 5G

Le nouvel Oppo Reno 5Pro + 5G est lancé en Chine au prix de 3999 CNY (environ Rs.45000) pour la variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go, tandis que le modèle de stockage 12 Go de RAM + 256 Go du téléphone est au prix de 4499 CNY (environ 50700 Rs. ). Oppo s’est également associé au graphiste Joshua Vides pour lancer une édition spéciale d’Oppo Reno 5 Pro + 5G qui coûterait 4499 CNY avec la configuration haut de gamme de 12 Go + 256 Go.

Les modèles réguliers Oppo Reno 5 Pro + seront mis en vente en Chine à partir du 29 décembre dans les options de couleur bleu et noir. Alors que le modèle en édition spéciale sera disponible en précommande à partir du 18 janvier, sa vente étant prévue le 22 janvier.

Pour rappel, l’Oppo Reno 5 Pro a été lancé plus tôt ce mois-ci au prix de départ de 3399 CNY (environ 38 300 Rs). Le téléphone a été lancé aux côtés de l’Oppo Reno 5 avec un prix de départ de 2699 CNY (environ 30 400 Rs).