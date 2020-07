Oppo Reno 4 Pro : un Smartphone performant et abordable

Oppo devrait lancer le Reno 4 Pro en Inde le 31 juillet à 12h30. Oppo a fait une annonce officielle de ce lancement sur Twitter la semaine dernière.

Dans le teaser de lancement, Oppo a également révélé que le smartphone comportera un «écran 3D Borderless Sense avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz». Selon l’image teasée, l’Oppo Reno 4 Pro comportera une caméra perforée située dans le coin supérieur gauche de l’écran.

Les Reno 4 et Reno 4 Pro ont déjà fait leurs débuts en Chine le mois dernier et on s’attend à ce que la variante indienne soit également livrée avec les mêmes spécifications que la variante chinoise.

Bloquez vos agendas car le # Reno4Pro est là! Lancement le 31 juillet avec un écran 3D Borderless Sense et un taux de rafraîchissement de 90 Hz! Préparez-vous à #SenseTheInfinite #TrueBorderlessExperience

Savoir plus: https://t.co/AeGcmkgCq0 pic.twitter.com/g06rkN5Fvu – OPPO Inde (@oppomobileindia) 20 juillet 2020

Spécifications attendues du Oppo Reno 4 Pro

Si l’on se base sur le modèle du marché chinois , l’Oppo Reno 4 Pro sera équipée d’un écran FHD + AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il abritera un capteur d’empreintes digitales intégré et une caméra perforée sur la face avant. Le Smartphone embarquera une puce Snapdragon 765G SoC et offrira jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne.

En termes de caméra, l’Oppo Reno4 Pro sera livré avec une configuration intégrant un triple caméra arrière qui abrite un module principal de 48 MP, un objectif ultra grand angle de 12 MP et un téléobjectif de 13 MP. Pour les selfies, il peut être livré avec une caméra frontale de 32 MP.

Question autonomie l’ Oppo Reno4 Pro sera équipé d’une batterie de 4000 mAh prenant en charge la charge rapide SuperVOOC 2.0 de 65 W.

L’Oppo Reno 4 Pro serait également équipé d’un enregistrement vidéo au ralenti à 960 images/seconde et d’une résolution vidéo de 720p. Cependant, d’autres options de ralenti seront disponibles, telles que 480fps à 1080p, 240fps à 720p, et 120fps à 1080p de résolution vidéo. Le smartphone aura une épaisseur de 7,7 mm et pèsera 161 grammes, comme l’ont révélé les fuites de diapositives. L’Oppo Reno 4 Pro arrivera probablement en deux couleurs – Night et Silky white.