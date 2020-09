Oppo Reno 4 Pro obtient une nouvelle mise à jour logicielle avec le correctif de sécurité de septembre, des améliorations de la caméra et plus

Tendance FP07 sept. 2020 16:37:13 IST

Oppo a déjà publié une nouvelle mise à jour logicielle pour son Reno 4 Pro (Critique), qui comprenait le correctif de sécurité Android de septembre 2020. Cette mise à jour concerne la variante mondiale d’Oppo Reno 4 Pro et serait actuellement en cours de déploiement en Inde.

UNE rapport par GSMArena a suggéré que la mise à jour avec le numéro de build CPH2109_11_A.17 améliorera les effets de la caméra de l’appareil. En outre, la mise à jour vise à améliorer l’expérience utilisateur et les performances globales du système.

Le portail technique a partagé la capture d’écran de la mise à jour disponible du ColorOS qui spécifie que le dernier correctif de sécurité améliorera la sécurité du système. Le rapport s’attend à ce que la version atteigne tous les utilisateurs dans les deux prochaines semaines.

Cependant, le site officiel de Oppo Inde n’a pas encore été mis à jour avec le dernier firmware. La dernière version du logiciel porte le numéro de série CPH2109_11_A.15 et contient le correctif de sécurité d’août.

le Oppo Reno 4 Pro a été lancé en Inde le 31 juillet avec l’Oppo Watch au prix de Rs 34 990. Le smartphone était livré avec une RAM de 8 Go, un affichage du taux de rafraîchissement de 90 Hz et une batterie de 4000 mAh. Le téléphone était équipé de la technologie 3D Borderless Sense Screen et d’un stockage interne pouvant atteindre 128 Go.

L’appareil prend en charge une charge rapide VOOC de 65 W qui charge complètement le smartphone en seulement 36 minutes, comme le prétend la marque de smartphone. Il a été rendu disponible en deux variantes de couleur, à savoir la nuit étoilée et le blanc soyeux.

Le très attendu # OPPOReno4Pro est enfin là! Équipé du tout nouvel écran 3D Borderless Sense, d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz et du chargement ultra-rapide SuperVOOC de 65 W qui vous donne une charge complète en seulement 36 minutes! À partir de seulement 34 990 ₹! Pré commandez maintenant! https://t.co/eTL4HZx839 pic.twitter.com/IcBrmFQCgK – OPPO Inde (@oppomobileindia) 31 juillet 2020

D’autre part, il se vantait d’un écran FHD + AMOLED de 6,55 pouces. Conçu avec un capteur d’empreintes digitales intégré et une caméra perforée, le combiné Oppo était alimenté par Snapdragon 720G SoC.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂