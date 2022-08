Oppo prévoit de lancer la série Oppo Watch 3 le 10 août, des images apparaissent en ligne

03 août 2022 17:05:13 IST

Oppo a annoncé le mois dernier qu’il lancerait la série Oppo Watch 3 en août de cette année. La société technologique n’avait pas annoncé de date de lancement, mais maintenant, il semble que la série Watch 3 sera lancée la semaine prochaine.

Selon une nouvelle fuite, l’Oppo Watch 3 sera lancée le 10 août.

Selon les rumeurs, la série Oppo Watch 3 comprendrait au moins trois modèles, et nous savons qu’au moins l’un d’entre eux sera alimenté par le SoC Snapdragon W5 Gen 1 depuis qu’Oppo a confirmé la puce à plusieurs reprises pour la série Watch 3. Cela pourrait signifier qu’Oppo pourrait être la première entreprise à mettre sur le marché une smartwatch alimentée par Snapdragon W5 Gen 1.

Une image de ce que l’on dit être les Oppo Watch 3 et Watch 3 Pro a également fait surface, révélant leurs conceptions. Les images rendues révèlent que la société a rénové le design de la smartwatch phare de son prédécesseur, l’Oppo Watch 2.

Le rapport n’a pas pu confirmer si la prochaine smartwatch sera commercialisée sur des marchés en dehors de la Chine. La montre Oppo originale est désormais disponible dans le monde entier, mais la société a mis un certain temps avant de commencer à proposer la smartwatch en dehors de son marché intérieur.

Oppo n’a rien divulgué d’autre sur la série Watch 3, mais selon les rumeurs, les spécifications incluent un rapport écran/corps élevé, un affichage LTPO, une double puce Apollo 4 Plus et un ECG standard. Vous aurez le choix entre quatre couleurs : noir, argent, gris foncé et or clair.

Plus de détails sur la série Oppo Watch 3 devraient apparaître dans les prochains jours.

