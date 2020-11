Oppo présente un nouveau smartphone rétractable et des lunettes AR

Le fabricant chinois Oppo a présenté mardi un smartphone concept avec un écran OLED rétractable et des lunettes AR. Les appareils que l’entreprise a présentés dans le cadre de son Inno Day 2020 sont avant tout un aperçu de l’avenir de l’entreprise.

Le téléphone mobile Oppo X 2021 dispose d’un écran OLED flexible et extractible d’une taille de 6,7 pouces ou 7,4 pouces. Contrairement au Galaxy Z Fold 2, par exemple, l’écran de cet appareil n’est pas plié, mais étendu sur le côté. Le fabricant a intégré un moteur spécial pour déployer l’écran.

Selon le fabricant, le design présente plusieurs avantages par rapport aux smartphones pliables: il n’y a pas de fentes gênantes, et l’écran est moins sollicité en le prolongeant qu’en le pliant. Pour les futurs appareils dotés de la technologie concept, une extension en continu est même envisageable; les utilisateurs peuvent alors ajuster la taille de l’écran à leur guise.

Jusqu’à présent, cependant, l’Oppo X 2021 n’est qu’un concept, il n’y a donc pas de données techniques sur le téléphone mobile. On ne sait donc pas si l’appareil sera un jour lancé.

Les lunettes AR d’Oppo devraient être particulièrement légères

Un autre projet futur passionnant d’Oppo s’appelle AR Glass 2021. Le fabricant promet des lunettes de réalité augmentée compactes et légères, très confortables à porter et de très bonne qualité d’image. Divers capteurs et caméras enregistrent la position du porteur dans la pièce, selon Oppo, et deux écrans OLED, chacun de 0,71 pouce, sont responsables de l’affichage du contenu AR.

Pour les développeurs de jeux, il y aura un kit de développement dans l’année à venir, le logiciel correspondant d’Oppo s’appelle CybeReal AR. Semblables aux Oppo X 2021, les lunettes de réalité augmentée sont toujours un prototype sans date de sortie.