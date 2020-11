OPPO présente OPPO X 2021, le premier mobile au monde avec un écran extensible

OPPO entre dans le segment des mobiles avec des écrans futuristes dans une large mesure.

OPPO a célébré aujourd’hui son INNO Day 2021 et a annoncé Nouvelles importantes pour l’avenir immédiat de l’entreprise, tant en termes de produits que de stratégie commerciale.

Ainsi, dans les prochains mois, le chargeur sans fil OPPO 50 W mini SuperVooc Charge, lunettes intelligentes Verre OPPO AR 2021, la service de localisation avancé OPPO CybeReal et, la star du spectacle, le smartphone avec écran roll-up OPPO X 2021.

OPPO x 2021: les écrans extensibles sont une réalité

Nous avons beaucoup lu ces derniers mois sur les nouveaux téléphones pliables qui ont fait de vrais tours avec leurs écrans. À la fin de l’année, nous avons également signalé un brevet Xiaomi avec fronts enroulables et, quelques mois plus tard, des prototypes de la société chinoise TLC avec ce même système à l’avant. Même Motorola s’est aventuré à lancer un mobile avec un écran extensible, bien que dans votre cas verticalement.

Mais, presque tout ce que nous vous disons, à l’exception de Motorola, était de la spéculation et des preuves. Dans le cas d’OPPO, c’est totalement officiel. L’année prochaine, nous aurons disponible votre premier smartphone avec un écran extensible Et la première impression est vraiment bonne.

Il est temps de vous familiariser avec la zone d’expérience! 👀 Restez à l’écoute pour en savoir plus et suivez les dernières nouvelles avec # OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/BVcqI6pcbd – OPPO (@oppo) 17 novembre 2020

Pour le moment, les seules données connues sont que le panneau principal OLED sera 6,7 pouces et que, une fois étiré, il atteindra 7,4. La société a déjà souligné la grande utilité de cette taille pour des actions telles que jouer à des jeux, regarder des vidéos, lire (qui rappelle franchement un ebook) ou utiliser la fonction d’écran partagé.

Pour son développement, OPPO a enregistré un total de 122 brevets et, en outre, 12 autres brevets de mécanisme de déplacement. De plus, comme indiqué dans la présentation elle-même, ils ont décidé de parier sur le format d’écran extensible / roll-up pour mettre l’accent sur la durabilité et éviter une usure importante ce qui implique le processus de pliage continu du devant.

